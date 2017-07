Spektakulärer Unfall - PKW kracht auf Gartenmauer

Essen verbrannt - eine verletzte Frau

Speicher. Zu einem Brand in Speicher, musste am Samstagmittag, 22. Juli, gegen 11.15 Uhr die Feuerwehr in die Pastor - Münchenstraße ausrücken. In dem Anwesen war ein Heimrauchmelder zu hören und man konnte Rauch wahrnehmen. Als die erste Feuerwehr eintraf, fanden sie die Wohnungsinhaberin in ihrer Wohnung vor. Sie wurde nach draußen verbracht und in ein Krankenhaus gebracht. Die Ursache für…

weiterlesen