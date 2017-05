Wettkampf auf der Landstraße

Adrenalinkicks sind zu Pfingsten garantiert, wenn maximal 180 PS-Kraftpakete zum Kampf um das goldene Bit-Fässchen antreten.

Am 4. und 5. Juni zeigt sich das älteste deutsche Bergrennen einmal mehr ganz jung: Der Motorsportevent des EMSC Bitburg, bei dem es um die deutsche und luxemburgische Bergrennmeisterschaft geht, zieht ein Fahrerfeld an, das höchste Konzentration auf die anspruchsvolle Piste aus abgesperrten Eifeler Landstraßen bringt. Und es kommen voraussichtlich wieder rund 5000 Zuschauer, darunter viele Familien, die das außergewöhnliche Flair des Wolsfelder Bergrennens lieben, denn hier wird das ganze Dorf zum Fahrerlager und Boxenstopp.

Nirgendwo sonst ist so viel Nähe zwischen den Stars der Bergrenn-Szene und dem Publikum möglich. Fachsimpeln mit den Fahrern oder zuschauen, wie der letzte Feinschliff am Fahrzeug erfolgt, ist kein Problem. So ist das Rennfieber besonders ansteckend.

Action lautet das Zauberwort. Rasante Drifts und spektakuläre Fahrmanöver sind ein Muss, um zu den Siegern zu zählen. Seriennahe Tourenwagen, Formelwagen und Boliden mit bis zu 800 PS fighten mit bis zu 200 Stundenkilometern auf einer schmalen kurvenreichen Strecke, die keinen Fehler verzeiht.

Tickets zum Mitfahren

gewinnen

Ohne Warm-up-Runden müssen die Fahrer im Vorfeld jede Biegung, jedes Gefälle und jedes Schlagloch auswendig lernen. Es gilt, die Grenze zwischen Mensch und Technik auszuloten. Aber auch mutige Mitfahrer ohne eigene Renn-Erfahrung können für fünfzig Euro in diesem Jahr die Berge erstürmen. Im Vorfeld verlost der EMCS auf seiner Facebook-Seite entsprechende Tickets.

Zu den Highlights des Show-Programms, das die Zuschauer zusätzlich zum eigentlichen Bergrennen in seinen Bann schlägt, zählt das Falken Drift-Team. Am Pfingstsonntag zum Abschluss steigt der traditionelle Sommernachtsball im Festzelt an der Nims. Die Party ist Kult und lockt jedes Jahr rund 2500 Feiernde an.

Die Preise des Wolsfelder Bergrennens sind familienfreundlich: Der Eintritt zum Training kostet für Erwachsene 11 und für Kinder/Jugendliche ab 12 Jahren 8 Euro. Das Rennen schlägt mit 14 Euro für Erwachsene und 8 Euro für Kinder/Jugendliche zu Buche. Eine Zweitageskarte für das gesamte Vergnügen kostet 18 Euro. Nähere Infos zum Starterfeld und Programm gibt es im Internet unter www.emsc.bitburg.de/bergrennen. ako