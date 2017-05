Auto überschlägt sich

Einbrüche am Wochenende: 30 Fahrräder und Schmuck gestohlen

Hunsrück/Nahe. In der Nacht von Freitag auf Samstag ereigneten sich mehrere Einbruchsdelikte in der Region. Unbekannte brachen in Simmern in ein Fahrradgeschäft und in Tiefenbach in ein Wohnhaus ein. Die Polizei in Simmern bittet um Hinweise.

