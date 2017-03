Der 38. Beda Markt ist eröffnet!

Auf dem Podium begrüßten unter der Moderation von Dagmar Schommer Bitburgs Bürgermeister Joachim Kandels, Angelika Thielen, Kommunikationschefin der Bitburger Braugruppe, Andreas Theis, Vorstand der Volksbank Eifel, und Edgar Bujara als Vertreter der Autowelt Bitburg und des Bitburger Gewerbevereins die Gäste.

Das Wetter spielte am Freitag mit. Wenn es so bleibt, erwartet die Stadt wieder mehr als 65.000 Besucher an den drei Messetagen. Für die neue Leiterin der Kommunikation der Bitburger Braugruppe ist es der erste Beda Markt. Zum 200. Jubiläum der Brauerei warb sie für das zum Jubiläum entwickelte „Bitburger 1817“, das am Beda Markt-Wochenende Premiere hat, bevor es am Montag in den Handel kommt. Nicht nur mit dem naturtrüben Bier feiert Bitburger das Jubiläum. Thielen kündigte an, dass sich die Bevölkerung am 9. Juli im Rahmen des Folklorefestivals auf 200 Minuten Freibier am Bierbrunnen freuen kann. Und wer die einmalige Gelegenheit wahrnehmen möchte, die Braustätte in Bitburg-Süd von innen zu begutachten, der kann das beim Tag der offenen Tür am 17. September tun.

Zurück zum Beda Markt: Edgar Bujara machte Lust auf die Automobilausstellung, die in diesem Jahr mit einem neuen Konzept auf dem Bedaplatz vor allem auch eine jüngere Zielgruppe ansprechen soll. Er verriet, dass die Automobilausstellung seit 1980 erstmals tatsächlich auf der Kippe stand. Zwei Händler hatten ihre Teilnahme zurückgezogen. Die Belastung sei ihnen personell und finanziell zu groß geworden, denn wer mitmacht, der muss an drei Ausstellungsorten gleichzeitig zugegen sein: Außer auf dem Bedaplatz auch in der Halle der Kreissparkasse und in den Autohäusern. Anders als in den Vorjahren präsentieren sich nun nur noch fünf Händler in kleineren Zelten. Aber Edgar Bujara sieht das neue Konzept positiv. Es spreche mehr als in der Vergangenheit die jüngere Käuferschicht an. Zusätzlich zu den Zelten wird der Außenbereich zur Ausstellung von Oldtimern und Neufahrzeugen genutzt. Neu ist auch, dass der gesamte Bedaplatz in eine Festmeile umgewandelt wurde. Bierstand, Formel 1-Truck und viele Food-Trucks laden zum Verweilen und Genießen bei Essen und Trinken ein. Ein Angebot, das vor allem jüngere Bedamarkt-Besucher anziehen dürfte.

Andreas Theis betonte bei der Messe-Eröffnung im Handwerkerzelt die Wichtigkeit des Handwerks, das „in jeder Stelle des Lebens verankert“ sei und aus Sicht des Bankers erfolgreich ins Jahr 2017 gestartet ist. „Die Ausgangslage ist gut in Boom-Town Bitburg“, sagte der Volksbank-Vorstand. 80 Handwerker sind beim Beda Markt vertreten.

Eine Beda Markt Tradition geht dieses Jahr zu Ende: Joachim Kandels bedauerte den Verlust der Landwirtschaftsschau, die in der gewohnten Form nur noch an diesem Wochenende mit von der Partie sein wird. Ab dem nächsten Jahr findet sie in der neuen Auktionshalle in Fließem statt. Kandels kann sich jedoch vorstellen, dass die Landwirte künftig in einer anderen Form in Bitburg dabei sein werden. Wie das gelingen kann, werde er mit der Rinder Union West direkt nach dem Beda Markt besprechen. Ihm schwebt als Ausstellungsort der Exerzierplatz der Alten Kaserne vor.

Neben den Ausstellungen der Automobilwelt, des Handwerks und der Landwirtschaft lädt die Gesundheits- und Fitnessmesse in der Stadthalle ab Samstag dazu ein zu schauen, zu erleben und sich zu informieren. bil

Fotos: Sybille Schönhofen

Im Gastronomiezelt auf dem Platz am Alten Gymnasium treten auf:

Freitag, 17. März

18.30h - 21.00h Afterwork-Treff mit Musiklegenden aus der Eifel

21.00h - 23.00h Plexiphones aus Mönchengladbach

Samstag, 18. März

18.00h - 21.00h Unplugged Gang mit Alois Kirchen

21.00h - 23.00h Erich & the Funky Moneyrollers

Sonntag, 19. März

11.00h - 13.00h Musikalischer Frühstücksbrunch mit Hans Binsfeld

Alle Informationen rund um die Messe finden Sie in der Messezeitung des Wochenspiegels und als E-Paper auf wochenspiegelive.de unter dem Link www1.wi-paper.de/book/read/id/00021B19E039C46E