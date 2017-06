Hundestaffel durchkämmt Bitburg auf der Suche nach Elli

Bungert Firmenlauf startet morgen abend

Wittlich. Die Vorfreude steigt: Der Bungert Firmenlauf Wittlich präsentiert vom Wochenspiegel startet am morgigen Mittwoch, 14. Juni, um 19 Uhr in die 5. Runde. Knapp 2.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich bereits für den Just-for-Fun-Teamlauf angemeldet. Nachmeldungen können am Lauftag an der Startnummernausgabe von 12 Uhr bis 18 Uhr noch vorgenommen werden. Nach dem Lauf durch Wittlichs Innenstadt findet eine große After-Run-Party mit Siegerehrung und der Band Supagroove statt. Start und Ziel des Laufs ist am Eventum. Die Strecke wird wieder gut fünf Kilometer lang und somit für Jedermann zu bewältigen sein. Im Anschluss an den Lauf findet am Eventum die große After-Run-Party mit Siegerehrung statt. Zu dieser After-Run-Party sind alle Läuferinnen und Läufer, sowie alle Besucher herzlich eingeladen. Der Eintritt ist für alle kostenlos. Mehrere Foodtrucks und Essensstationen bieten Burger, Spezialitäten aus dem Smoker, Currywurst und Pasta an. Wer es etwas kühler mag ist mit dem Frozen Yogurt Truck bestens versorgt. Der Lauf findet auch auf Facebook statt. Dort werden Sie jederzeit topaktuell über den Lauf informiert, können sich mit anderen Teilnehmern austauschen und Fotos einbringen. Foto: P.Geisbüsch Die Vorfreude steigt: Der Bungert Firmenlauf Wittlich präsentiert vom Wochenspiegel startet am morgigen Mittwoch, 14. Juni, um 19 Uhr in die 5. Runde. Knapp 2.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich bereits für den Just-for-Fun-Teamlauf…