Kamelle Kapelle sind „Superfastnachter“

Heuschreck ruft zur Revolution

Stadt Trier. „HEUropa – Revolution der Narren“ – das Motto der Karnevalsgesellschaft Heuschreck ist neben dem gewohnt karnevalistischen Einschlag auch immer ein Stück politisch zu verstehen. Genau 170 Jahre nach der Gründung der „Trierer Carnevalsgesellschaft“ im Revolutionsjahr 1848 durch Andreas Tond erinnert das Motto an eine turbulente Zeit, in der die alte Ordnung durch eine veritable Demokratiebewegung ernsthaft in Frage gestellt wurde. Der sogenannte „Vormärz“ etablierte sich dabei in einer Epoche, die durch das Aufkommen von Liberalismus und Nationalismus in einem Klima von Verfolgung und Unterdrückung geprägt war. Anknüpfungspunkte, deren Enden im Hinblick auf die jüngsten Entwicklungen der Weltpolitik heute noch aufgenommen werden können.