Sanfte Balladen, Freudengeheul und Megastimmung

Milow wählte für das "SWR3 hautnah-Konzert" einen intimen Rahmen: Begleitet wurde er bei seinem Auftritt im Herzen der Eifel lediglich von seinem Keyboarder Remko Kühne, sodass die begeisterten Konzertbesucher Milow quasi "unplugged" erlebten. Der Stimmungsbogen führte von sensiblen Balladen bis hin zu pulsierenden Up-Tempo-Nummern: Milow präsentierte Hits wie "Against the Tide", "You don't know" und "You and me" und brachte damit das "Haus der Jugend" zum Kochen. Bei seinem Superhit "Howling at the Moon" stimmte das Publikum als "heulende Menge" im Refrain stimmkräftig mit ein.

Milow zeigte sich begeistert von den Zuschauern in der restlos ausverkauften Veranstaltungshalle und bestätigte dem Bitburger Publikum: "You guys are really good singers". Überall würde er bei seiner aktuellen Tour von diesem besonderen Auftritt in Bitburg erzählen. Um kurz vor neun Uhr nach rund 70 Minuten auf der Bühne beendete Milow das "SWR3 hautnah-Konzert". Zurück blieb ein frenetisch jubelndes Publikum.

Ein Video der Veranstaltung gibt es auf www.SWR3.de

Foto: SWR3/Niko Neithardt