Straftaten in der Hexennacht

Die Folgen der Hexennacht beschäftigen die Polizei Bitburg. So wurden im Stadtgebiet Bitburg zahlreiche Fußmatten vor den Haustüren entfernt und offensichtlich auf dem Parkplatz vor einer Kfz-Prüfstelle in der Saarstraße zusammen getragen, berichten die Beamten von einem Fall.



In einem anderen Fall trugen Unbekannte insgesamt 26 Ortstafeln zusammen und legten sie in Bitburg in der Verlängerung der Heinrichstraße auf einer Brücke über die B 51 ab. Die meisten Ortstafeln stammen aus dem Eifelkreis. Allerdings fand sich dort auch eine Ortstafel der Stadt Saarburg.



In der Eisenacher Straße in Gilzem wurden an einem VW Polo alle vier Radkappen entwendet. Drei dieser Radkappen wurden später im Ort beschädigt wiedergefunden.



In Orsfeld sägten Unbekannte in der Hexennacht den Maibaum ab. Der Baum stürzte auf eine Kirchenmauer und beschädigte mehrere Abdeckplatten.



In der Neustraße in Spangdahlem wurde ein Zaun sowie Kinderspielzeug beschädigt und ein Grill entwendet.





Feuerwehr musste

ausrücken

In der Josef-Niederprüm-Straße in Bitburg setzten Unbekannte einen Mülleimer in Brand und die Feuerwehr musste zum Löschen anrücken.

Im Ostring in Bitburg wurde die neu lackierte Haustür eines Wohnhauses mit Eiern beworfen und dabei beschädigt.



In Eisenach wurden in der Straße Auf den Lissen an einem Ford Mondeo alle vier Reifen zerstochen.

Zur Aufklärung dieser Vorfälle in der Hexennacht bittet die Polizei Bitburg um Hinweise unter der folgenden Telefonnummer: 06561/ 9685-0.