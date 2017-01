50 Jahre TTC Rommersheim: 45. Dorfmeisterschaften

Den ersten Titel konnte Olumide Amosu im Freizeit Einzel erringen. Erst Norbert Ballmann, der um jeden Punkt kämpfte, schaffte es im Finale einen Satz gegen ihn zu gewinnen. Dritter wurde Gernot Faber, gefolgt von Norbert Severt. Im gelosten Doppel schaffte es Olumide Amosu mit seinem Partner Ignaz Nober nicht an seinen Erfolg anzuknüpfen und schied früh aus. Den Sieg errangen nach einer starken Leistung letztlich Frank Holzapfel und Marco Selbach. Zweiter wurden Michael Raskopp und Norbert Severt, gemeinsam auf dem dritten Platz landeten die Doppel Robert Weber / Michael Meutes sowie Marie Schmitz / Norbert Ballmann.

Kopf-an.Kopf Rennen

Am darauffolgenden Samstag wurden die Klassen Herren Einzel sowie das frei geloste Doppel ausgespielt. Im Herren Einzel verlief die Vorrunde ohne große Überraschungen, die Zwischenrunde hatte es jedoch in sich: In zwei von vier Zwischengruppen hatten alle Teilnehmer ein Spiel gewonnen und eins verloren, sodass in der einen Gruppe das Satzverhältnis, in der anderen sogar das Punktverhältnis die Entscheidung liefern musste. Im ersten Halbfinale zwischen Stefan Schmitz und Hubert Girten hatte ersterer fast gewonnen, ehe es Hubert Girten gelang auf 2:2 zu verkürzen. Die Entscheidung fiel letztendlich im fünften Satz, den Stefan Schmitz gerade so für sich entschieden konnte. Hubert Girten spielte dann im kleinen Finale gegen Alois Nober bot wieder ein sehenswertes Fünf-Satz-Spiel aber wiederrum zog er knapp den Kürzeren. Im Finale stand Stefan Schmitz dann Helmut Nober gegenüber. Die zwei boten sich drei Sätze lang ein knappes Kopf-an-Kopf Rennen, ehe Helmut Nober im vierten Satz die Oberhand gewann und sich zum "Dorfmeister" kürte.

Das geloste Doppel verlief ähnlich spannend. In dem Spielmodus werden zwei Partner unterschiedlicher Spielstärke einander zugelost. Das Losen wird aber nach jeder Runde wiederholt, sodass fast keine Spieler mehr als ein Spiel zusammen spielen. Im Finale kam es dann zur Paarung Lorena Barbye mit Helmut Nober gegen die Brüder Stefan und Andreas Schmitz. Hier konnten sich Lorena Barby und Helmut Nober klar mit 3:0 durchsetzen und den Dorfmeistertitel gewinnen. Dritte wurden Max Kauth / Ingo Kewes und David Grill / Elmar Holper.

Ehrung verdienter Sportler

Nach der Siegerehrung, vorgenommen von Hardy Girten, dem 1. Vorsitzenden, ehrte Jörg Manner, Regionsvorsitzender der Tischtennisregion Eifel, im Auftrag des Sportbundes Rheinland und des Tischtennisverbandes Rheinland besonders verdiente Sportler. Dazu gehörten Robert Weber, für zehnjähriges aktives Spielen, sowie Elmar Holper und Jens Opitz für dreißigjähriges aktives Spielen. Darüber hinaus wurde Jens Opitz noch für seine Tätigkeit als Jugendtrainer, die er nun seit zehn Jahren ausübt, zusätzlich höchstverdient besonders ein weiteres Mal ausgezeichnet.

Der Sonntag gehörte schließlich ganz den Jugendlichen, die in drei Klassen gegeneinander antraten. Im Jugend Einzel setzte sich Lorena Barbye ohne Satzverlust durch. Zweite wurde Marie Schmitz, gefolgt von Maximilian Schmitz und Julia Merkes. In der Anfänger Klasse schafften Xenia Gossen, Felix und Philipp Hau, sowie Nico Nober den Sprung ins Halbfinale, und Xenia Gossen und Felix Hau zogen ins Finale ein. Das kleine Finale zwischen Nico Nober und Philipp Hau gestaltete sich als spannendes Spiel, das schließlich im fünften Satz entschieden werden musste, wobei Nico Nober knapp die Oberhand behielt. Das Finale konnte Felix Hau mit 3:1 Sätzen für sich entscheiden und gewann somit das Turnier.

Im gelosten Doppel der Jugend wurden die Spielklassen dann vermischt, immer ein Jugendlicher spielte mit einem Anfänger zusammen. Im KO-System setzten sich letztlich Lorena Barbye und Lea Hoffmann gegen Jana und Xenia Gossen durch. Auf dem dritten Platz landeten Marie Schmitz und Philipp Hau sowie Lisa-Marie Nober und Felix Hau.

"Tag des Vereins"

In diesem Jahr nahmen 106 Spieler an allen Wettbewerben bei den Dorfmeisterschaften teil. Der Tischtennisverein Rommersheim gratuliert nochmal herzlichen allen Platzierten. Anlässlich seines 50-jährigen Jubiläums finden in diesem Jahr noch eine Reihe weiterer Veranstaltungen, wie ein Jubiläumsfest von fünf Rommersheimer Vereine am 25.-28. Mai, oder der "Tag des Vereins" organisiert vom TTC Rommersheim, ein buntes Spielfest am 12. August statt.

Fotos: Verein