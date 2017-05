Erfolgreiche Grenzlandschau

Bauprojekt Campus Flamersheim nimmt Gestalt an

Flamersheim. Es geht voran am Campus Flamersheim. Vor wenigen Tagen feierten die Investoren Jörg Wiskirchen, dessen Vater Rudi und Hartmut Lackner das Richtfest der drei Mehrfamilienhäuser und den Beginn der Ausbauarbeiten in der alten Lederfabrik. »Im Herbst können die ersten Bewohner in die Neubauten einziehen«, so Jörg Wiskirchen. Der Altbau soll dann Mitte 2018 fertig saniert und bezugsfertig sein.

