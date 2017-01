Sternsinger in Winterspelt

Mit dem Kreidezeichen 20*C+M+B+17 haben die Mädchen und Jungen in den Gewändern der Heiligen Drei Könige den Segen "Christus segne dieses Haus" zu den Menschen der elf Ortschaften der Gemeinde Winterspelt gebracht und für notleidende Kinder in der Welt gesammelt. In diesem Jahr hieß das Leitwort der 59. Aktion: "Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam für Gottes Schöpfung - in Kenia und weltweit." Das Bild zeugt die Sternsinger vor der Pfarrkirche St. Michael in Winterspelt. Foto: privat