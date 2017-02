Taliban-Verdächtiger festgenommen

Die Bundesanwaltschaft hat Ende Januar den 21-jährigen afghanischen Staatsangehörigen Khan A. festnehmen lassen. Unbestätigten Presseberichten zufolge soll das in der Region Prüm geschehen sein.

Der Afghane ist dringend verdächtig, der terroristischen Vereinigung Taliban anzugehören und zudem Beihilfe zum Mord geleistet zu haben. Nach den bisherigen Ermittlungen schloss sich der Beschuldigte vor drei Jahren in Afghanistan den Taliban an. Dort war er Leibwächter eines "Kreisverwalters" der Taliban. Zudem beschützte er den Vollstrecker von Todesurteilen der Taliban, die durch den "Kreisverwalter" ausgesprochen wurden. Er begleitete den Vollstrecker in zahlreichen Fällen, um Menschen abzuholen und zu töten. Häufig waren die Ermordeten Regierungs- und Militärangehörige und deren Mitarbeiter, heißt es in der Anklageschrift. In einem Fall war der festgenommene Afghane dabei, als 2015 ein Soldat nachts zu einem Stützpunkt der Taliban gebracht und hingerichtet wurde, so die Bundesanwaltschaft.

Der Beschuldigte sitzt seit Ende Januar in Untersuchungshaft, ebenso wie drei andere mutmaßliche Islamisten, die in Rheinland-Pfalz in den vergangenen zwei Jahren festgenommen worden waren. Die rheinland-pfälzischen Sicherheitsbehörden haben allein im vergangenen Jahr im Land 120 Menschen als Islamisten eingestuft, die beobachtet werden. bil