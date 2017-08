Air Base Spangdahlem: Neuer Mann an der Spitze

Aldi Süd eröffnet in Zingsheim ein Vorzeige-Objekt

Zingsheim. Nach nicht einmal sieben Monaten Bauzeit kann Aldi Süd die neue Filiale in Zingsheim eröffnen. Es ist ein Vorzeige-Objekt geworden. »Wir freuen uns, unseren Kunden in dieser ausgezeichneten Lage eine so moderne Filiale präsentieren zu können«, sagt Björn Just, Leiter Filialentwicklung in der Aldi Süd Regionalgesellschaft Kerpen.