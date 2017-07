Starker Regen lässt Wohnhauskeller überlaufen

Yakari feiert Premiere im Eifelpark Gondorf

Kreis Bitburg / Prüm. Minutenlanger Applaus und stehende Ovationen, das Publikum hat die Premiere von "Yakari live" im Eifelpark am Samstag mit Begeisterung gefeiert. Noch bis zum 6. August verwandelt sich das Waldtheater für 50 Minuten in eine bezaubernde Indianerwelt mitten in der Natur. "Die haben wunderschön getanzt und gesungen", beschrieb die sechsjährige Marie-Luise ihre Eindrücke am Ende der Live-Show. „Das Leuchten in den Kinderaugen und die tolle Stimmung während der Aufführung hat uns alle fasziniert", bestätigte Veranstalterin Nadine Löwenthal.