Zwei Verletzte bei Herforst

Auto landet auf Dach

Fliessem. Die Fahrerin eines Ford Fiesta hat am Dienstagmittag gegen 14.15 Uhr einen spektakulären Unfall in der Ortslage Fließem verursacht. Sie war mit ihrem PKW in einer verkehrsberuhigten Zone offenbar mit voller Wucht gegen einen Felsen geprallt. Der PKW wurde durch die Wucht des Aufpralls in die Luft geschleudert und blieb auf dem Dach liegen. Die sofort zum Unfallort gerufenen Rettungskräfte des DRK und der Notarzt konnten die Schwerverletzte zwar versorgen, sie aber nicht aus dem schwer beschädigten Auto befreien. Aus diesem Grunde rückten die Wehren aus Fließem, Erdorf, Bitburg und Neidenbach zum Unfallort. Mit schwerem Gerät gelang es den Feuerwehrleuten im Anschluss die schwer verletzte Fahrerin aus dem PKW zu befreien. Die Unfallursache ist nach Polizeiangaben noch unklar. Foto: SikoDie Fahrerin eines Ford Fiesta hat am Dienstagmittag gegen 14.15 Uhr einen spektakulären Unfall in der Ortslage Fließem verursacht. Sie war mit ihrem PKW in einer verkehrsberuhigten Zone offenbar mit voller Wucht gegen einen Felsen geprallt. Der PKW…