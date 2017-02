Drei Obstbaumschnittkurse in Heimbach

Die SoNNe eG (Streuobstwiesen Netzwerk Nordeifel gemeinnützig) bietet in Heimbach in Kooperation mit dem Wasser-Info-Zentrum Eifel (W.I.Z.E.) drei Schnittkurse für die Pflege von Obstbäumen an.

Ein Obstbaum, der über Jahrzehnte regelmäßige, gute Erträge bringen soll, braucht Pflege durch Schnitt. Dies sichert ihm Stabilität und Gesundheit. Die Teilnehmer werden nach einer theoretischen Einführung in die Grundlagen des Obstbaumschnitts verstehen, nach welchen Gesetzmäßigkeiten Obstbäume wachsen. Mit dem frisch erworbenen Wissen geht es am Nachmittag dann zur praktischen Vertiefung. Auch bei weniger optimalen Wetterbedingungen liegt das Hauptaugenmerk der Seminare auf dem Praxisteil. Dementsprechend sollte man angepasstes Schuhwerk und Kleidung anlegen und an Arbeitshandschuhe denken. Sinnvoll ist das Mitbringen von eigenem Werkzeug. Die Kurse werden von Obstbaumwarten geleitet. Die Teilnehmerzahl ist auf 10 Personen begrenzt.

Die Kurse

Am Samstag, 11. Februar, steht von 10 bis 17 Uhr der Winterschnitt an Obsthochstämmen (Grundlagen) im Fokus. Der Praxisteil wird an den Bäumen am W.I.Z.E. durchgeführt.

Am Samstag, 18. März, geht es ebenfalls von 10 bis 17 Uhr um den Oeschberg-Schnitt an Obsthochstämmen. Darunter versteht man eine spezielle Erziehungsmethode von großkronigen Obsthochstämmen mit einer sehr offen gehaltenen Wuchsform. Der Praxisteil wird auf der Streuobstwiese am Haus des Gastes durchgeführt.

Am Samstag, 10. Juni, geht es schließlich um den Sommerschnitt an Obsthochstämmen. Der Baumschnitt im Winter hat sich zur Tradition entwickelt und ist allen geläufig. Aus fachlicher Sicht weiß der Obstbauer um den Sinn und die Notwendigkeit der Baumpflege im Sommer, die manchen Pflegegang im Winter vereinfacht oder gar ersetzen kann. Der Praxisteil wird je nach Bedarf am W.I.Z.E oder auf der Streuobstwiese am Haus des Gastes durchgeführt.

Anmelden

Für diese Ganztagskurse ist jeweils ein Kostenbeitrag von 40 Euro fällig. Eine Anmeldung ist wegen der begrenzten Teilnehmerzahl erforderlich über Email: info@sonne-streuobstweisen.de oder telefonisch unter 02441/777813.

@ Internet

www.sonne-streuobstwiesen.de