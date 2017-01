In jedem Mensch schlummert ein Künstler

Pointillismus könnte man als Ursprung der digitalen Fotografie bezeichnen. Ein Bild entsteht aus einer Vielzahl an Punkten. Wie das gelingt, das zeigt Künstler Antonio Furlan den Schülern in seinem Atelier in Vossenack.

Vossenack (Fö). Mehrere Stunden täglich verbringt der 64-jährige Rentner mit Malen und Zeichnen. Die Leidenschaft, sich künstlerisch zu betätigen, hat ihn schon als Schulkind im italienischen Gorizia gepackt. Doch erst nachdem er 1971 nach Deutschland kam, erlernte er die künstlerischen Techniken und Tricks in der Malerei. »Meine Schwerpunkte liegen im Bereich Kubismus und Porträts von Tiere und Menschen«, erklärt Antonio Furlan.

Freie Wahl

Dabei arbeitet er mit unterschiedlichen Materialien wie Acryl - und Aquarellfarben, Buntstiften, Kreide oder Tusche. »Auch meine Schüler sind frei in der Wahl von Motiv und Technik, Format und Material«, unterstreicht der Künstler, der Kurse in seinem Haus, Stockberg 10, in Vossenack anbietet.

Getreu dem Doppelmotto »Jeder Mensch ist ein Künstler oder jeder Künstler ist ein Mensch« will Furlan seine Mitstreiter fördern und fordern und sie auf ihrem Kenntnisstand abholen. »Zu mir kann jeder kommen, der sich für Zeichnen und Malerei begeistert«, versichert Furlan. Ob blutiger Anfänger, Fortgeschrittener oder Künstler, der einfach einmal eine neue Technik oder Stilrichtung erlernen will - bei Antonio Furlan sind sie ab etwa acht Jahren genau richtig. »Die Schüler sollten Zeit und Geduld, Fantasie und Begeisterung für die Kunst mitbringen«, so der Maler und Zeichner. Schließlich entstehe ein Bild nicht in kurzer Zeit, sondern sei ein Ergebnis vieler kleiner Schritte und eines kreativen Prozesses.

Um sich selbst stetig weiter zu entwickeln und den Kritikern seiner Arbeiten zu stellen, beteiligt sich Antonio Furlan regelmäßig an Ausstellungen mit anderen Künstlern, etwa im Hürtgenwalder Rathaus oder bei der Aktion »Kunst aus der Eifel« im Einruhrer Heilsteinhaus.

Eine Kursgruppe umfasst maximal fünf Personen.

Kontakt

Weitere Infos gibt es unter Tel. 02429/902152, per E-Mail an kunstatelier.furlan@gmx.de oder im Internet: www.kunstatelier-furlan.de