Kreisverkehr am Bermuda Dreieck

Raffelsbrand. Seit Mitte Juli ensteht an der L24 bei Raffelsbrand, am sogenannten Bermuda-Dreieck, dem Schnittpunkt der Landstraße mit der B 399, ein neuer Kreisverkehr. Raffelsbrand (HO). Momentan ist deshalb die L 24 zwischen Raffelsbrand und Zweifall vollständig gesperrt. Zum Ende der Sommerferien erfolgt dann die Sperrung in Richtung Lammersdorf über die B399. Die erste Sperrung wird laut dem Landesbetrieb Straßenbau bis zum 14. August andauern. Bis dahin sind entsprechende Umleitungen über die L12 und die B399 ausgeschildert. Die bisherigen Arbeiten zeigen welche Dimensionen der neue Kreisverkehr hat und welche Erdmassen für die Anbindung des Astes Richtung Lammersdorf noch bewegt werden müssen.Rund 36 Meter beträgt der Durchmesser des Kreisverkehrs. Eine Million Euro investieren der Bund, der zwei Drittel der Kosten übernimmt, und das Land in diese Baumaßnahme. Der neue Kreisverkehr soll die Verkehrssituation entschärfen, denn in der Vergangenheit kam es an dieser Kreuzung zu einer Reihe von Verkehrsunfällen. Das Wasserwerk Perlenau wird die Baustelle und den Bau des Kreisverkehrs nutzen, um das Leitungsnetz nach Simonskall zu erneuern. Sobald nun die Anbindung der L24 an den Kreisverkehr abgeschlossen ist, wird der Anschluss des Abzweigers nach Lammersdorf erfolgen. Laut Arnd Meyer vom Landesbetrieb Straßen NRW wird man dann rund drei Wochen nicht nach Lammersdorf fahren können. Die Berufspendler in Richtung Düren nutzen dann den Weg über Rollesbroich, Silberscheid und Kallbrück.

