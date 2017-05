fö 10. Mai 2017 Artikel teilen





Wenn den Puppen Leben eingehaucht wird

Figurentheater-Festival bietet an zehn Tagen 20 Aufführungen

Vossenack. »Wir verknüpfen Kultur mit Spiritualität und ziehen so unser Publikum in einen einzigartigen Bann.« Fast vier Jahrzehnte, nachdem er das erste Mal die Strippen gezogen hat, ist Bruder Wolfgang Mauritz immer noch fasziniert vom Puppenspiel. Zum 50-jährigen Jubiläum des Franziskanerordens in Vossenack hat der Marionetten-Künstler sich und seinen Mitstreitern einen Traum erfüllt. Erstmals seit 2009 gibt es wieder ein »Pupparium Spectaculum Extraordinarium«. Und gleich 20 Vorstellungen warten in Kloster und Gymnasium auf die Besucher.