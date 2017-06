»Blootwoosch« mit Calvados-Sahne

An diesem Kochbuch können auch Charlys Gäste gewissermaßen als Testesser teilhaben. Erstmals war das Ende Mai der Fall, als Karl-Heinz Frings und seine Helfer Suppen und Vorspeisen in Eifeler Tradition, aber mit zeitgemäßen Mitteln kochten und anrührten.

Am Sonntag, 9. Juli, kocht und serviert »Charly« Frings seinen Testessern Hauptgerichte mit Fleisch, am 23. Juli, jeweils ab 12 Uhr, Hauptgerichte mit Fisch. Wie klingt zum Beispiel »Bandnudeln mit Lauch, Eifeler Schinkenspeck und geschmorten Tomaten« oder »Tournedo vom Eifeler Kalbsfilet in der Brotkruste mit Gänsestopfleber, Trüffelfond und Zwiebelkonfitüre«?

Kochlehre

Beim Vorspeisen-Event unlängst servierte Frings, der 1969 als 16-jähriger jahrgangsbester Geselle im Bäckerhandwerk der Schleidener Innung wurde, später in einem der besten Restaurants an der Cote D’Azur eine Kochlehre absolvierte und schließlich bei dem Spanier José Valenti seine Haute Cuisine verfeinerte, unter anderem Carpaccio aus Steckrüben und Sellerie mit Kräuter-Vinaigrette und Foie Gras de Carnard, ein Bouquet aus Wildkräutern mit Bruschetta und Rote Beete mit Entenstopfleber.

Küchenchef Charly Frings hat das Restaurant »Brasserie« auf Burg Satzvey seit drei Jahren. Im Herbst eröffnet er im Gasthof zum Krebsbachtal in Breitenbenden sein neues Restaurant »Eifelküche im Krebsbachtal«.

Bis dahin ist sein Restaurant auf Burg Satzvey weiterhin mittwochs bis sonntags jeweils von 17.30 bis 23 Uhr geöffnet. (Tel. 02256/9588610, Mobil 0151/65908281).

Prominente

Vor Satzvey hat der in Mechernich-Bleibuir aufgewachsene Karl-Heinz Frings unter anderem in Restaurants an der Cote D’Azur und auf Yachten Prominenter gekocht. Er war selbständiger Gastronom in Köln und einige Jahre auch Küchenchef des 1. FC Köln. Karl-Heinz Frings: »Seit 2002 lebe und arbeite ich nun wieder in der Eifel. Auch hier hatte ich das Glück, für viele internationale Stars kochen zu dürfen, zum Beispiel Anastasia, Bill Wyman von den Rolling Stones, Joe Bonamassa, Karl Verheyen, Stoppok und Honey Boy Edwards from New Orleans.«

Eine Ehre

Am liebsten koche er aber für die Eifeler selbst. Egal ob noch auf Burg Satzvey oder demnächst in Breitenbenden: »Bis heute ist es mir eine Freude und Ehre, in diesem wunderbaren Beruf als Koch arbeiten zu dürfen.«

Kochbuch "So is(s)t die Eifel heute"

Charly Frings` Kochbuch »So i(s)st die Eifel heute«hat nicht umsonst einen doppeldeutigen Titel. Denn zwischen den einzelnen Rezepten erzählt der Mann, der schon für Berühmtheiten wie Charles Bronson, Roger Moore und Gail Hunnicut kochte, Geschichten und Anekdoten aus der Eifel.

Illustriert wird das Ganze mit erstklassigen Fotos der einzelnen Gerichte von Hans König – und mit einem Dutzend Aquarellen des Kölner Malers Albert Dreesen von Sehenswürdigkeiten wie dem Roten Rathaus und dem Heisterbacher Tor von Bad Münstereifel, dem Zülpicher Kölntor und der Kommerner Mühlengasse. Das Lektorat übernimmt Marlies Brangenberg.

@ Mehr dazu im Netz: www.eifelkueche.de