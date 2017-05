Der Wahlkampf geht in die heiße Phase

Seit der Landtagswahl 2010 können - wie bei der Bundestagswahl - auf jedem Stimmzettel zwei Kreuze gemacht werden: Mit der Erststimme in der linken Spalte des Stimmzettels entscheiden die Wähler über das Direktmandat im Wahlkreis. Auf der rechten Seite des Stimmzettels können sie die sogenannte Zweitstimme für die Landesliste einer Partei vergeben.

Wahlkreise

Der Landtag wird für fünf Jahre gewählt und besteht aus mindestens 181 Abgeordneten; diese Zahl kann sich durch Überhang- und Ausgleichsmandate erhöhen. Bei der letzten Landtagswahl 2012 hat es 23 Überhang- und 33 Ausgleichsmandate gegeben und so zogen 237 Abgeordnete in das Parlament ein. Das Wahlergebnis bildet die Ausgangsbasis für die Bildung einer Regierungskoalition, die Wahl der Ministerpräsidentin oder des Ministerpräsidenten und die Verabschiedung der Gesetze. Bei der Landtagswahl 2017 wird der Kreis Euskirchen in zwei verschiedene Wahlkreise aufgeteilt. Nachdem die Wahlkreise von der Landesebene neu zugeschnitten wurden, umfasst der Wahlkreis 8 nun Bad Münstereifel, Blankenheim, Dahlem, Euskirchen, Mechernich, Nettersheim, Weilerswist und Zülpich. Zum Wahlkreis 12 zählen Hellenthal, Kall und Schleiden sowie weitere Kommunen aus dem Kreis Düren.

Die Kandidaten im Wahlkreis 8 sind:

Markus Ramers, Lehrer, Jahrgang 1986, SPD

Klaus Voussem, Landtagsabgeordneter, Jahrgang 1970, CDU

Maria Sigel-Wings, Logopädin, Jahrgang 1956, Bündnis 90/Die Grünen

Frederik Schorn, Social Media Manager, Jahrgang 1991, FDP

Thomas Alfred Bell, Beamter, Jahrgang 1966, Die Linke

Bernd Lübke, Straßenwärter, Jahrgang 1981, AfD

Die Kandidaten im Wahlkreis 12:

Cem Timirci, Rechtsanwalt, Jahrgang 1973, SPD

Dr. Ralf Nolten, Dipl.-Agraringenieur, Jahrgang 1964, CDU

Gudrun Zentis (MdL), Dipl.-Finanzwirtin, Jahrgang 1953, Grüne

Alexander Willkomm, Softwareentwickler, Jahrgang 1987, FDP

Gunther Neubert, Fachverkäufer, Jahrgang 1958, Piraten

Marko Wegner, Kaufmann, Jahrgang 1967, Linke

Bernd Essler, Investmentmanager, Jahrgang 1949, AfD

Briefwahl

Wählerinnen und Wähler, die am 14. Mai nicht im Wahllokal wählen können oder wollen, können per Brief wählen. Die Briefwahl kann schriftlich, über ein Online-Formular, per E-Mail, per Fax oder persönlich im Wahlamt des Wohnortes beantragt werden. Der Antrag per Brief findet sich auch auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung. Wer ihn ausgefüllt und unterschrieben hat, kann den Antrag persönlich im Wahlamt seiner Kommune abgeben oder ihn in einem frankierten Umschlag dorthin zurücksenden. Briefwahlunterlagen können bis Freitag, 12. Mai, 18.00 Uhr beantragt werden.

Broschüre "Einfach wählen gehen!"

Zur NRW-Landtagswahl am 14. Mai ist erstmals die Broschüre »Einfach wählen gehen! Ihre Stimme zählt!« in leichter Sprache. »Sie trägt dazu bei, dass alle wahlberechtigten Menschen in NRW ihr Wahlrecht ausüben können. Bürokratische Hürden dürfen niemanden von der Wahl abhalten«, sagte Landeswahlleiter Wolfgang Schellen. »Das Wahlrecht ist die wichtigste Form der Teilhabe in einer repräsentativen Demokratie.«

Herausgegeben wurde die Broschüre von der Landeszentrale für Politische Bildung und dem Landeswahlleiter in Zusammenarbeit mit dem Landtag und der Landesbehindertenbeauftragten NRW. Auf 32 Seiten stellt sie Wissenswertes rund um die Wahl in gut verständlicher Form dar: Die Aufgaben des Landtags, wer wählen darf, wie Urnen- und Briefwahl funktionieren und was Erst- und Zweitstimme sind.

Die Broschüre ist kostenlos in der Euskirchener Kreisverwaltung erhältlich (Zimmer 330, Heike Schneider). Als PDF-Datei kann sie unter http://www.mik.nrw.de/landtagswahl-2017/leichte-sprache.html auch barrierefrei und als Ton-Datei heruntergeladen werden.

@ Mehr dazu im Netz: www.mik.nrw.de/landtagswahl-2017