Der neue vhs-Katalog 2017 liegt bereit

Erstes Baby des Jahres ist ein Mädchen

Wittlich. "Willkommen im Leben hieß" es am ersten Tag des neuen Jahres 2017 um 10.15 Uhr für die kleine Aira-Rubina Zafar. Die Geburtshilfe im St.-Elisabeth Krankenhaus gratulierte der in Wittlich wohnenden Familie Zafar herzlich zur Geburt ihrer Tochter, die mit einem Geburtsgewicht von 2760 g und einer Größe von 51 cm gesund ins Leben startete. Das Team um Dr. Peter Locher und Dr. Tadeusz Domagalski hatte im vergangenen Jahr mit dem Rekordergebnis von 970 entbundenen Babys mehr Geburten begleitet als je zuvor. Durch die enge Anbindung an die Fachabteilung für Kinder- und Jugendmedizin, die auch eine Früh- und Neugeborenen-Intensiveinheit führt, bietet die Wittlicher Geburtshilfe auch die Betreuung von Risikoschwangerschaften und Frühgeburten an. So begleitete das Team in 2016 insgesamt 947 Entbindungen plus 23 Zwillingsgeburten. Foto: Die Eltern Mariam und Imran mit Aira-Rubina Zafar. Foto: FF "Willkommen im Leben hieß" es am ersten Tag des neuen Jahres 2017 um 10.15 Uhr für die kleine Aira-Rubina Zafar. Die Geburtshilfe im St.-Elisabeth Krankenhaus gratulierte der in Wittlich wohnenden Familie Zafar herzlich zur Geburt ihrer Tochter, die…

