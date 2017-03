Eine Frau mit vielen Talenten

Scheinbar große Gegensätze, die sich in der Person der jungen Frau vereinen. »Das ist aber nur scheinbar so«, lacht Ulla Große Meininghaus, »aber vermutlich brauche ich meine beiden Tätigkeiten und Leidenschaften jeweils als Ausgleich.« Die Tatsache, dass eine junge Frau ausgerechnet den Beruf eines Steinmetz ergreift, ist sicherlich ungewöhnlich.

Steinmetz

Für Ulla Große Meininghaus hat dieser Berufswunsch jedoch viel mit ihrer Herkunft zu tun. Sie stammt aus der Nähe von Niederehe, einem Ort, in dessen Nähe nicht nur ein bekannter Steinbruch liegt. Dort hat auch das Steinmetz-Handwerk große Tradition. »Und die Arbeit mit dem Material Stein hat mich schon früh fasziniert.« Deshalb lernte sie Steinmetz und Restauratorin, studierte in Köln und war dann später zwölf Jahre lang in Düsseldorf tätig.

Schmetterlinge

Vielleicht wäre sie das auch heute noch, wäre sie nicht auf das Gelände der alten Gärtnerei »Op den Kelder« in Ahrhütte aufmerksam geworden. Dort verwirklichte sie 2016 einen Lebenstraum. Sie richtete im und rund um das große Glashaus den Schmetterlingsgarten »Eifalia« ein. Auch die Leidenschaft für Schmetterlinge hat etwas mit ihrer Herkunft zu tun. Dieses Mal sind die Wurzeln jedoch in ihrer Familie zu suchen. »Die haben«, lacht die junge Frau erneut, »eigentlich alle ein Faible für Schmetterlinge.« Schon im Elternhaus wurden die zarten Flattermänner im kleinen Gewächshaus gehalten. Seit ihrer Kindheit werden Schmetterlinge erforscht und gezüchtet. Man reiste zu den exotischen Exemplaren in den Dschungel von Costa Rica, Mexiko oder der Dominikanischen Republik. »Wir sind den Schmetterlingen hinterhergereist«, erklärt sie die Leidenschaft ihrer ganzen Familie. Ihre Mutter etwa schreibt ganze Bücher über Schmetterlinge.

Traum

Der Traum der Familie war, diese bunten und faszinierenden Falter einem größeren Publikum zugänglich zu machen. Dieses Ansinnen hat man mit dem Schmetterlingsgarten verwirklicht. Im Tropenhaus können Besucher bei Temperaturen zwischen 28 und 30 Grad und hoher Luftfeuchte einmal bis zu 500 verschiedene Schmetterlingsarten bestaunen. Viele Falter werden in Ahrhütte in einem speziellen Brutkasten auch selbst gezüchtet. Schließlich ist die Lebenserwartung der Schmetterlinge nicht besonders hoch. »Wer Glück hat und still hält, kann sogar erleben, wie sich der ein oder andere schillernde Falter auf seinen Arm oder die Bluse setzt«, so Ulla Große Meininghaus.

Futterpflanzen

Im Tropenhaus kann der Besucher über ein Wegesystem nicht nur Schmetterlinge beobachten. Auch viele tropische Pflanzen erfreuen Auge und Nase. »Die Schmetterlinge«, erläutert die Fachfrau, »brauchen ja auch ihre Futterpflanzen, die wir natürlich ebenfalls im Tropenhaus untergebracht haben.« Zudem bieten die Monate April bis Juni eine zusätzliche Besonderheit, denn dann ist im Schmetterlingsgarten die Zeit der blühenden Kakteen. Der Kakteenzüchter André Schumacher stellt im Eifalia- Schmetterlingsgarten seine blühenden Blattkakteen aus. Darüber freuen sich nicht nur die Besucher, denn die Kakteen bieten auch für die Schmetterlinge ein zusätzliches Nektar- Angebot.

Botanischer Garten

Neben der bezaubernden Tierwelt bietet das Eifalia- Gelände auch noch einige andere Annehmlichkeiten wie Souvenirs, Kaffee, Kuchen, frische Waffeln mit Vanilleeis und Kirschen und einen tollen Kinderspielplatz. Dazu können die Gäste auch den botanischen Schmetterlingsgarten auf der Außenanlage besuchen der, direkt an der Ahr gelegen, zum Verweilen einlädt. Hier kann der Besucher einiges über die einheimischen Falter erfahren. Geöffnet ist der botanische Garten ab dem 1. Mai 2017. Zudem beherbergt der Schmetterlingsgarten drei Bienenvölker. Ein Imker erklärt neugierigen Besuchern alles rund um die Bienenvölker und gewährt Einblick in einen Bienenstock. Natürlich darf man den Honig auch probieren. Führungen können jederzeit gebucht werden. Eines der wichtigsten Grundsätze im Schmetterlingsgarten lautet: Anfassen der Tiere ist verboten! Stattdessen können die Besucher sich am Eingangsbereich auf Wunsch mit Nektar getränkten Blüten in das Tropenhaus mitnehmen und somit vielleicht das Glück erleben, dass sich eines der empfindlichen Tierchen auf die Blüte nieder lässt. Übrigens: Die Steinbildhauerei ruht in diesem Jahr ein wenig, denn Ulla Große Meininghaus wird Mutter …

www.eifalia-schmetterlingsgarten.de