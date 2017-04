Eine Weinprobe im Supermarkt

Man mag es kaum glauben, aber Auslöser für die ungewöhnliche Kooperation war der Schleidener WochenSpiegel. »In ihm«, verrät Alexander Bell, Geschäftsführer des REWE-Marktes in Blankenheim, »habe ich ein Porträt von Steven Rößler-McAulay gelesen.« Er nahm Kontakt mit dem Sommelier aus Alendorf auf und fragte nach, ob dieser sich eine Weinprobe mitten im Supermarkt bei laufendem Betrieb vorstellen könnte. »Ich war zunächst sehr verwundert«, gab Steven Rößler-McAulay zu. Da er aber selbst in der Gemeinde Blankenheim wohnt, machte er sich auf und sah sich inkognito im Supermarkt des Alexander Bell um: »Und da war ich noch einmal verwundert, denn mit so einer großen Auswahl an Weinen hatte ich nicht gerechnet.«

Große Auswahl

»Ich gebe zu, die Getränkeabteilung ist ein Steckenpferd von mir«, schmunzelt Alexander Bell. Während normale Supermärkte zwischen 150 und 180 Weine im Angebot haben, sind es im REWE-Markt in Blankenheim stolze 700 Weine. »Und die«, sagt Weinliebhaber Bell, »kommen aus der ganze Welt. Wir führen sogar Wein aus Mallorca.« Die Getränkeabteilung stelle eine Möglichkeit dar, sich auf dem hart umkämpften Markt von der Konkurrenz abzusetzen. Und es sind nicht nur die Weine - auch viele Brände regionaler Herkunft und Bierspezialitäten werden angeboten.

Weltreise

Am Ende war Steven Rößler-McAulay Feuer und Flamme für die Idee, im Supermarkt eine Weinprobe abzuhalten. Mit Aushängen wurde die Öffentlichkeit über das Vorhaben informiert und schließlich waren es 15 Menschen, die sich meldeten und an einem Freitagabend mitten im Supermarkt Platz nahmen. »Die Weine, die wir vorgestellt haben, kamen aus dem Weinregal des Marktes«, verrät der Top-Sommelier. Ihm war es wichtig, aus der Weinprobe keine Verkaufsveranstaltung zu machen. »Vielmehr haben wir die Menschen mitgenommen auf eine kleine Weltreise mit Wein.« Will heißen: Der Schaumwein, Rosé, Rot- und Weißwein, der Blanc de noir sowie der edelsüße Wein kamen aus diversen Anbau-Gegenden der Welt. Präsentiert wurden folglich Weine aus Deutschland, Chile, Neuseeland, Argentinien oder Mallorca. »Die Veranstaltung ist prima angekommen«, freuten sich Alexander Bell und Steven Rößler-McAulay. Sie halten Wiederholungen durchaus für möglich.

Zur Person

Steven Rößler-McAulay ist gebürtiger Schotte und betreibt mitten in der Eifel in Alendorf einen Weinhof. Er unterrichtet als Dozent an der Deutschen Wein- und Sommelierschule in Koblenz und ist zudem IHK-gepüfter Sommelier sowie Mitglied im Beirat der Sommelier Union Deutschland. Gerade erst ist er zum zweiten Mal hintereinander in die Top 50 der Sommeliers aufgenommen worden.

www.sommelier-select.com