»Juh Jah« - Blangem feiert Karneval

In dieser Session regiert ein Diakon in Blankenheim. Prinz Ludwig I. (Prof. Dr. Schmahl) mit seinem Gefolge freut sich auf die närrischen Tage. Ihm zur Seite stehen Anja und Frank Bertram als Herz- und Finanzpage. Sie sind das erste Ehepaar, das als Pagen im Blankenheimer Karneval ihr Amt ausführen. Zum Gefolge gehört ebenfalls die Schutztruppe des Prinzen, die »Jecke Böhnchen« mit Philipp Elsen und Dennis Masuch aus dem Junggesellenverein. Mit seinem Motto »Prinz und alle Jecken sind eine fröhliche Schar, denn sie leben an der Quelle der Ahr. Drum lasst uns alle fröhlich sein, in unserem schönen Blankenheim« will der 73-jährige Prinz nicht nur mit den Blankenheimer Jecken feiern, sondern er möchte Spaß und Freude Nah und Fern verbreiten.

Am Karnevalssonntag, 26. Februar, wird um 10 Uhr die karnevalistische Junggesellenmesse in der katholischen Pfarrkirche gehalten. Anschließend findet die Prinzenproklamation um 11.11 Uhr an der Ahrquelle statt. Abends, um 19.11 Uhr, beginnt die große Prunk- und Galasitzung in der Weiherhalle. Am Rosenmontag, 27. Februar, zieht ab 14.11 Uhr der große und farbenprächtige Karnevalszug durch das Ahrstädtchen, After-Zoch-Party ist in der Weiherhalle. Am Veilchendienstag, 28. Februar, rollt der Kappenzug und am Abend begrüßt der Karnevalsverein Blankenheim beim »Ahle Möhne -on Heereball« alle Jecken mit Kostümierung in der Weiherhalle.

Geisterzug

Absoluter Höhepunkt ist der Geisterzug am Karnevalssamstag, 25. Februar, um 19.11 Uhr ab Rathaus, den Sie auf gar keinen Fall verpassen sollten. Angeführt wird der Geisterzug von den »Jecke Böhnche« mit ihrem springenden Tanzschritt, gefolgt vom Karnevalsprinz hoch zu Ross als der berühmte »Obergeist mit Flügeln«.