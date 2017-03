Neue Farbenpracht im Schmetterlingsgarten

Ulla Große Meininghaus ist froh, endlich die dreimonatige Winterpause überstanden zu haben: »Am Samstag, 18. März, öffnet der Schmetterlingsgarten Eifalia wieder und geht in sein zweites Jahr.« In den Worten der jungen Frau, die auch die Profession einer Bildhauerin ausübt, schwingt berechtigter Stolz mit. Denn nicht jeder hatte es erwartet, dass ausgerechnet in der rauhen Eifel ein Schmetterlingsgarten zum Erfolg wird. »Das erste Jahr war wirklich sehr gut«, so Ulla Meininghaus, die gemeinsam mit ihren Eltern Ingrid und Volker sowie ihrem Bruder Gunnar den Schmetterlingsgarten als reinen Familienbetrieb führt.

Urwald

Jetzt freut sich die junge Frau darauf, den Besuchern wieder einige Neuheiten präsentieren zu können. Denn nicht nur die Pflanzenwelt gleicht immer mehr einem Urwald. Rund 400 farbenprächtige Schmetterlinge flattern ständig durch das Tropenhaus. Bis zu 35 verschiedene Arten tropischer Falter sind zu sehen - von einigen Exemplaren im Puppenhaus auch die passenden Kokons. Zu den Stars zählen der blaue Morpho-Falter, der durch seine Größe und das schimmernde Blau seiner Flügel den Bann zieht. Auch der große Atlas-Spinner oder die Glasflügler sind neben den prächtigen Schönheiten wie dem »rote Blinker« oder »Malachit- Falter« zu sehen. Zu den Schmetterlingen gesellen sich mit Stabheuschrecken und dem »Wandelnden Blatt« auch neue Insektenarten.

Vogelarten

»Die Zebrafinken und Zwerg-Wachteln erfreuten sich schon im vergangenen Jahr großer Beliebtheit«, erzählt Ulla Große Meininghaus. Und daher hat sie die gefiederte Fraktion auch aufgerüstet. Jetzt beeindrucken Vogelarten wie Gouldamadinen und die den Papageien sehr ähnlichen Glanzsittiche nicht nur durch ihre Flugkünste, sondern auch ihr prächtiges Gefieder. Am Samstag, 18. März, öffnet ab 11 Uhr zunächst das Tropenhaus. »Die Öffnungszeiten«, verrät Große Meininghaus, »richten sich nach der Sonne.« Denn wenn die scheint, ist so richtig Flugverkehr. Daher ist bis zum 30. April von 11 bis 16 Uhr geöffnet, in den Sommermonaten bis zum 30. September dann von 10 bis 17 Uhr. Weitere Informationen gibt es auch im

Internet

http://eifalia-schmetterlingsgarten.de