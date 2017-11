Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz

Große Wunschbaumaktion für bedürftige Kinder

Hunsrück/Nahe. Die große Weihnachtswunschbaumaktion des Fördervereins Lützelsoon zur Unterstützung krebskranker und notleidender Kinder und deren Familien und der Soonwaldstiftung „Hilfe für Kinder in Not“ läuft in diesem Jahr wieder in der Zeit von Ende November bis kurz vor Weihnachten und soll krebskranken, notleidenden, behinderten Kindern, aber auch Asylkindern in unserer Region helfen.