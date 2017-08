Wacholderfest in Alendorf

A 60: Schwerer Auffahrunfall - ein Mensch verletzt

Bergweiler. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstagmorgen gegen 6.30 Uhr auf der BAB 60 von Landscheid in Richtung Wittlich, kurz hinter dem Parkplatz Fintenkapelle. Nach Angaben der Autobahnpolizei Schweich fuhren zwei Fahrzeuge die Autobahn in Richtung Wittlich, als der Hintermann aus bislang unbekannter Ursache auf den Vordermann auffuhr. Dieser wurde nach rechts in den Straßengraben geschleudert; der Fahrer dieses Auto wurde verletzt, vom Notarzt versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die anderen drei Fahrzeuginsassen des unfallverursachenden Wagens kamen mit dem Schrecken davon. An beiden Autos entstand ein Totalschaden. Die Feuerwehr nahm auslaufende Betriebsstoffe auf. Die A 60 war für die Dauer der Rettungs und Bergungsarbeiten einseitig. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Landscheid und Burg Salm mit rund 25 Mann, der Wehrleiter Wittlich-Land sowie das DRK Wittlich mit Notarzt. Fotos: Geidies