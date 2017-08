Die Dahlemer Binz ist in der Republik bekannt

»Dieser Flugplatz«, weiß auch Jan Lembach, Bürgermeister der Gemeinde Dahlem, »ist ungeheuer bekannt und ein Alleinstellungsmerkmal unserer Kommune.« Und dieser Flugplatz kann jetzt sein 60-jähriges Jubiläum feiern. Dort, wo sich einst Ginsterbüsche befanden, entstand auf einer ursprünglich 43 Hektar großen Fläche durch das Betreiben des Luftsportclubs Eifelflug 1957 die »Dahlemer Binz«. In den zurückliegenden Jahrzehnten hat sich der Platz zu einer sehr guten Adresse im Flugsport entwickelt, den immer mehr Luftsportler ansteuern.

Eindrucksvolle Zahlen

Die Zahlen belegen das eindrucksvoll. So haben 14 Vereine mit über 300 Mitgliedern in Dahlem ihre flugsportliche Heimat gefunden. Rund 55 Motorflugzeuge sowie in etwa die gleiche Anzahl an Segelflugzeugen sind in der Eifel fest stationiert und zum Teil in den insgesamt sieben Hangars untergebracht. Rund 25.000 Flugbewegungen gibt es im Jahr, die sich zu je 20 Prozent auf Ultraleicht- und Segelflieger und 60 Prozent auf den Motorflug aufteilen. Die Start- und Landebahn ist asphaltiert und weist bei 30 Metern Breite eine Länge von 1.270 Metern auf. Zugelassen ist der Flugplatz derzeit für Motorflugzeuge mit einem Abfluggewicht bis zu 5,7 Tonnen. Drei Segelflugbahnen für Winden- und Flugzeugschlepp gibt es für den Segelflugsport. Neuestes Angebot am Standort ist das sehr bekannte Fallschirmsport-Zentrum der Sky-Fun GmbH, das Tandemsprünge, Fallschirmsprung-Ausbildung, Demo- und Wertesprünge sowie Fallschirmsprünge für Lizenzspringer anbietet.

Wirtschaftsfaktor

»Der eigentliche Sportflugplatz«, so Helmut Etten, »hat sich längst zu einem interessanten Unternehmensstandort entwickelt.« Nicht nur, dass der Flugplatz 40 Menschen einen Arbeitsplatz bietet. Unternehmen finden dort großzügige Gewerbeflächen und siedeln sich dort an. Zudem gibt es ein Hotel-Restaurant und einen Campingplatz. »Wir sind für die Zukunft gerüstet«, so Etten. Alleiniger Gesellschafter der Dahlemer Binz ist seit 1980 übrigens die Gemeinde Dahlem.

»Transall« und der »Fieseler Storch« landen

Auf der Dahlemer Binz wird bei 60-jährigen Flugplatzjubiläum einiges geboten. So wird unter anderem das Transportflugzeug der Bundeswehr, die Transall, in der Eifel erwartet. Nach Auskunft von Dr. Andreas Knöffler, zuständig für den fliegerischen Teil, werden unter anderem der Hubschrauber der Bundespolizei, die Antonov AN-2 als größter Doppeldecker der Welt und viele historische Flugzeuge, darunter auch der legendäre Fieseler Storch auf den Flugplatz kommen. Das Hauptgeschehen wird dabei am Sonntag, 3. September, ab 9 Uhr stattfinden. Bereits am Samstagabend, 2. September, steigt ab 19 Uhr eine zünftige Fliegerparty. »Wenn die Wetterlage es zulässt«, verrät Dr. Mario Wichmann, Vorsitzender der Fluggemeinschaft Dahlemer Binz, soll durch »glühende Heißluftballons in der Dunkelheit eine tolle Atmosphäre geschaffen werden. »Wir wollen den Besuchern die außergewöhnliche fliegerische Vielfalt des Flugplatzes präsentieren«, umschriebt Helmut Etten die Intension des Festes. Die ausführliche Historie des Flugplatzes als PDF gibt es hier.