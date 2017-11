Lisa nahm Jule Prins erfolgreich an die Leine

Ganz weit oben auf dem Siegertreppchen landeten bei den Europameisterschaften zwei Sportler aus Dahlem, die der WochenSpiegel bereits einmal mit ihrer ausgefallenen Sportart vorgestellt hat. Jule und Marc Prins gingen beim Canicross im italienischen Santa Maria Maggiore an den Start. Qualifiziert hatte sich das Sportler-Ehepaar mit einem Euroameistertitel und Deutschen Meistertitel im Vorjahr für Marc Prins sowie zwei Vize-Europameistertiteln und einem Deutsche Meistertitel für Jule Prins.

Sie ging dieses Mal mit den beiden sechseinhalb Jahre alten European Hounds Lisa und Schoko in der Kategorie Canicross und Bikejöring an den Start. Es galt, sich in einer der stärksten Klassen auf einer anspruchsvollen Strecke zu behaupten. Bei diesem Format, werden an zwei Tagen eine ausgewählte Strecke gefahren und die jeweiligen Zeiten am Ende zusammengerechnet. Wer insgesamt die beste Zeit erreicht, gewinnt. Der Wettkampf begann jeweils mit einem Bikejöring-Rennen, bei dem eine sehr technische Strecke von 5.5 km über Wiesen und Wald bewältigt werden musste. Am ersten Tag hatte Jule Prins nicht ganz so viel Glück. Trotz eines genialen Laufs ihrer Hündin Schocko kostete eine Blockade ihres Hundes auf dem Trail Zeit. Folge: Sie wurde am ersten Tag um 10 Sekunden zurück geworfen und landete auf Position zwei.

Spannung

Der zweite Tag sollte spannend werden. Nach einem Jagdstart konnten Jule Prins und Schoko zeigen, was sie drauf haben. Leider fehlten am Ende nur drei Sekunden zum Europameistertitel. Im Canicross hatte sie mit Hündin Lisa mehr Glück und konnte sich bereits am ersten Tag über 2.5 Kilometer mit einem grandiosen Lauf eine komfortable Position sichern. Am zweiten Tag schafften sie es nach einem chaotischen Massenstart, ihren Vorsprung über 4.5 km bis ins Ziel zu sichern. Damit konnte Jule Prins mit Hund Lisa das wiederholen, was Marc Prins 2016 schon mit der tollen Hündin schaffte - den Euroameistertitel holen. Zum Abschluss konnte das Team Jule/Schoko mit ihren beiden Teamkolleginnen Naomi Höhner/Polo und Laura Stichling/Flash ihren Erfolg mit der Damenstaffel wiederholen und sicherten sich wie im Vorjahr eine Silbermedaille.

Neue Ziele

Insgesamt wurden Jule Prins und ihre zwei Hounddamen für ihre starke Leistung bei der EM mit einem Europameistertitel und zwei Vize-Meisterschaften belohnt. Ausruhen können sich die Sportler aber nicht. Bereits in zwei Wochen werden die beiden Dahlemer vom Bellfor Race Team bei der Deutschen Meisterschaft und in vier Wochen bei der Weltmeisterschaft in Polen ihr Können unter Beweis stellen.