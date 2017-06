Beatles-Songs ins luftiger Höhe lauschen

Ort des Geschehens wird in rund 15 Metern Höhe auf der Dachterrasse der Galeria Kaufhof sein. »Es gibt nur wenige gescheite Möglichkeiten für ein Konzert über den Dächern der Stadt. Die große Terrasse der Galeria Kaufhof ist ideal«, freut sich Manfred Hansen, Bandleader »The Beatles Forever Band«.

Rundum-Beschallung

Beginn des rund zweieinhalbstündigen Konzertes ist um 18 Uhr, Einlass ab 17 Uhr. Die Geschäfte sind zu dieser Zeit noch geöffnet. Also werden neben den Anwohnern auch die Besucher der Euskirchener City an dem Abend in den Genuss von »Yesterday«, »Let it be«, und weiteren bekannten Klassikern der britischen Band kommen. »Vielleicht werden ja auch - wie beim Rosenmontagszug in Köln - Fenster vermietet«, scherzt Hans-Peter Neußer, Geschäftsführer der Kaufhof-Filiale in Euskirchen. Denn Karten gibt es nur für rund 300 Beatles-Fans.

50 Jahre Hilfsgruppe

»Den Song ‚Birthday‘«, verspricht Manfred Hansen, werden wir an dem Abend extra für die Hilfsgruppe Eifel spielen«. Willi Greuel, Vorsitzender des Vereins, erklärt: »Wir bestehen 2017 bereits seit 50 Jahren«. Dieses Engagement möchten die Band und die Sponsoren, wie Saturn, Kreissparkasse Euskirchen und der Kaufhof würdigen. Deshalb soll der Großteil der Einnahmen auch an den Verein gehen. »Tontechniker und Sicherheitspersonal müssen bezahlt werden«, erklärt Neußer. Willi Greuel, der sich im Vorfeld für die Unterstützung bedankt, weiß schon, wofür er die Spende verwenden wird: »Wir haben einen Sozialfond. Das Geld daraus kommt Angehörigen zugute, deren Kinder auf der Kinderkrebsstation in Bonn liegen«.

Tickets für das Konzert am Freitag, 7. Juli, sind für 13 Euro an der Service-Kasse in der Galeria-Kaufhof, Spiegelstraße 14, und im Saturn Euskirchen, Veybachstraße 3, erhältlich. Die Karte ist gleichzeitig auch das Los für die große Tombola am Abend. »Der erste Preis wird ein Hauskonzert der The Beatles Forever Band an einem frei wählbaren Termin sein«, so Bandleader Manfred Hansen. Wer nicht mit dem Gewinn dieses exklusiven Preises rechnet, kann sich einfach im Vorfeld eine CD der Tributeband sichern. Die Eintrittskarte plus CD gibt es zum Preis von 20 Euro. Das Komplettpaket ist nur an der Kasse der Galeria Kaufhof erhältlich.

