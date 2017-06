FC-Legende kickt für Benefiz-Event in Wißkirchen

In diesem Jahr geht der Erlös des Benefiz-Events, das am Dienstag, 13. Juni, um 18.30 Uhr auf der Sportanlage des SC Wißkirchen stattfindet, an den Verein »Vielfalt leben im Kreis Euskirchen e.V.«. »Das Geld wird für unser Projekt ‚Ferienschule für Flüchtlingskinder‘ genutzt«, erklärt Markus Ramers, Vorsitzender des Vereins.

Rund 67.000 Euro konnten die Organisatoren bisher im Rahmen der Aktion »Gemeinsam stark für Kinder« verteilen. »Wir hoffen auch in diesem Jahr wieder auf zahlreiche Spenden und würden uns freuen, in diesem Jahr die 70.000 Euro-Spendengrenze zu knacken«, so Jürgen Sauer SC-Ehrenvorsitzender und Organisator.

Beim Promi-Torwandschießen, das im Mittelpunkt der Benefiz-Veranstaltung steht und zwischenzeitlich schon Kultstatus genießt, heißt die Maxime »Just for fun«. Dennoch hat es so mancher Promi als »Pflichttermin« in seinen Kalender eingetragen. Euskirchens Bürgermeister Dr. Uwe Friedl ist beispielsweise Jahr für Jahr mit Begeisterung dabei und achtet sogar darauf, dass an dem Abend keine Rats- oder Ausschusssitzung stattfindet. Einen gewissen Ehrgeiz hat auch Bundesinnenminister Thomas de Maizière mit seiner Ehrengabe für den Sieger des Torwandschießens ins Spiel gebraucht. Die Trophäe wird in diesem Jahr zum dritten Mal vergeben. Die bisherigen Gewinner waren Markus Ramers und Kai Engel, Keyboarder der Kölsch-Band »Brings«. Mit Fußball-Legende des 1. FC Köln Wolfgang Weber wird für die Veranstaltung am 13. Juni auch ein prominenter Schirmherr nach Wißkirchen geholt.

Große Tombola

Jeder Teilnehmer am Torwandschießen nimmt zudem an einer Verlsoung teil, bei der es tolle Preise, wie Bundesliga-Trikots und vieles mehr zu gewinnen gibt. »Über 220 Preise wurden gestiftet«, erzählt Jürgen Sauer stolz. Mit dem Kauf eines Loses (Kinder 2,50 Euro und Erwachsene 5 Euro) kann man tolle Preise gewinnen, zum Beispiel Phantasialand-Gutscheine. Einer der Hauptgewinne ist das polnische Nationaltrikot von Robert Lewandowski mit der Nummer 9 und seinem Autogramm auf dem Trikot. Gefreut haben sich die Wißkirchener auch über Post aus dem Bundeskanzleramt. Angela Merkel hat einen offiziellen UEFA-Spielplan Euro-2016-France mit ihrem Autogramm geschickt. Ein Abstecher nach Wißkirchen lohnt sich also in jedem Fall.

Programm der Sportwoche

Mit dem Benefiz-Event wird zugleich auch die Sportwoche des Sport-Club Wißkirchen eingeläutet. Das Programm:

Dienstag, 13. Juni, 18.30 Uhr: Promi-Torwandschießen, Einlagespiel der Landrat-Elf gegen die WißFriends;

Mittwoch, 14. Juni, 18 Uhr: Blitzturnier mit vier Seniorenmannschaften

Donnerstag, 15. Juni, 12 Uhr: Alt-Herren-Turnier

Freitag, 16. Juni, 18 Uhr: B-Junioren-Turnier

Samstag, 17. Juni, 12.30 Uhr: Hobbyturnier für Freizeitmannschaften

Die Organisatoren weisen darauf hin, dass für Speisen und Getränke zu familienfreundlichen Preisen an allen Tagen der Sportwoche bestens gesorgt ist.