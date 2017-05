Früh übt sich, was ein Meister werden will

Handwerkliche Berufe bieten ebenso viele Karrieremöglichkeiten wie andere Berufe. Macht ein Geselle seinen Meister, kann er sogar studieren. Das ist vielen Jugendlichen nicht bewusst. Deshalb lädt der Leiter des BZE, Jochen Kupp, 9- bis 15-jährige Schüler erstmals zu den Erlebnistagen im Handwerk ein. Diese finden vom 17. bis 21 Juli, im Berufsbildungszentrum Euskirchen in Euenheim statt. »Das Handwerk ist längst keine reine Männersache mehr«, so Jochen Kupp, der sich über die Beteiligung so mancher Mädels freuen würde.

Aktive Mitarbeit

Täglich von 9 Uhr bis 15.30 Uhr können die Jungs und Mädels dann in der ersten Ferienwoche in die Bereiche KFZ, Holz, Farbe, Elektro, Metall, Küche, Friseur und Kosmetik schnuppern. »Die aktive Mitarbeit steht dabei im Vordergrund«, ergänzt Kupp. So wird Sternekoch Oliver Röder von der Landlust in Flamersheim mit den Kindern und Jugendlichen kochen. In Kooperation mit dem Bund Deutscher Orgelbaumeister und der Firma Orgelbau Weimbs aus Hellenthal werden Orgelpfeifen aus Holz hergestellt. »Für die Euenheimer Kinder wollen wir eine Bushaltestelle bauen. Diese wird gemeinsam mit unseren Handwerksmeistern geplant und anschließend gebaut«, so Jochen Kupp. Wie Modeschmuck hergestellt wird, zeigt ein Goldschmied. Zudem werden Autos auseinander genommen, an Testwänden die Pinsel geschwungen und Schaltkreise geschlossen.

Schnupperangebot

An allen Tagen gilt: »Alles kann, nichts muss«, so BZE-Chef Kupp. Heißt: Die Teilnehmer können jederzeit die Abteilungen wechseln und somit in jedes Berufsfeld nach Lust und Laune schnuppern. Auch Kicker, Basketball und weitere sportliche Aktivitäten werden für diejenigen angeboten, die zwischendurch eine Auszeit brauchen. Für die nötige Stärkung in Form von Essen und Trinken ist gesorgt. Die Kosten für Verpflegung, Material- und Personalkosten sollen mit der Anmeldegebühr in Höhe von 40 Euro zumindest teilweise gedeckt werden. Den Rest übernehmen die Kreissparkasse, der Rotary Club Euskirchen-Burgfey und natürlich stemmt auch das BZE selbst einen wesentlichen Anteil der Kosten. »Das Engagement für Bildung gehört zu unseren Idealen«, sind sich KSK-Vorstandschef Udo Becker und Uwe Günther, Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Rureifel und Vertreter der Rotarier, einig.

Anmeldung

Du bist 9 bis 15 Jahre alt und hast vom 17 bis 21. Juli noch nichts vor? Dann sei bei den Erlebnistagen im Handwerk dabei. »Wir haben Platz für 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer«, so Kupp. Anmeldung bis 30. Juni per Mail: erlebnistage@bze-euskirchen.de.

Weitere Infos auch im Netz: www.bze-euskirchen.de