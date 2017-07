Mit dem Rad von Burg zu Burg

Sonnenschein und trockenes Wetter sind bereits bestellt. Am kommenden Sonntag, 9. Juli, schwingen sich die Euskirchener zur 27. Burgenfahrt auf ihre Drahtesel. Die beliebte Randwanderausfahrt für die ganze Familie startet diesmal an der Beachvolleyballanlage des TV Stotzheim in den Euskirchener Erftauen. Der Platz befindet sich auf dem Gelände des ehemaligen Freibads. Um 11 Uhr gibt Bürgermeister Dr. Uwe Friedl den Startschuss. Dann können sich die Teilnehmer bis 12 Uhr von dort aus auf den Weg machen. Am Start erhalten sie Informationen zur Strecke und die Teilnahmekarten für das Gewinnspiel, bei dem zahlreiche attraktive Preise winken. Die Burgenfahrt wird von der Stadt Euskirchen in Zusammenarbeit mit ortsansässigen Vereinen durchgeführt. Die Route führt von den Erftauen zunächst zur Oberen Burg in Kuchenheim, wo das Dorffest der Kuchenheimer Vereine stattfindet. Von dort aus geht es zur Hardtburg in Stotzheim. Nachdem die »Bergetappe« bewältigt ist, geht die Route an der Burg in Niederkastenholz vorbei zum Marktplatz in Flamersheim und zum Dorfplatz Schweinheim. Weiter geht es zur Burg Ringsheim und dann zum Gut Haus Palmersheim. Von dort führt die Strecke zur Burgmühle in Großbüllesheim. Dort findet die Abschlussveranstaltung statt. Gegen 17 Uhr erfolgt die Verlosung der Preise des Gewinnspiels, an dem jeder teilnehmen kann, der die gesamte Strecke mitfährt. Insgesamt führt die Burgenfahrt über eine Strecke von rund 25 Kilometern. An fast allen Stationen ist für das leibliche Wohl und Programm gesorgt.

Beachvolleyball

Die erste Station in den Erftauen wird von den Beachvolleyballern des TV Stotzheim organisiert.Die Sportler sind bereits das zweite Mal dabei. »Im vergangenen Jahr haben wir die dritte Station betreut«, erzählt Evelin Buschkamp, Trainerin der Volleyball-Damenmannschaft des TV Stotzheim. Die Stadt Euskirchen habe im vergangenen Jahr eine Zwischenstation gesucht, da die Strecke zwischen zwei anderen Stationen der Burgenfahrt zu lang gewesen wäre. Zwar gebe es in den Erftauen keine Burg, doch sie seien trotzdem optimal als Station – vor allem die Beachvolleyballanlage und Umgebung. »Die Rahmenbedingungen passen. Hier gibt es die Sanitäreinrichtungen des ehemaligen Freibads mit Behindertentoilette, eine große Freifläche, einen Wasserspielplatz und das Basketballfeld im ehemaligen Schwimmerbecken«, so Evelin Buschkamp: »Nach dem Start wollen wir mal ein paar andere Stationen besuchen, um zu schauen, wie andere das so machen.« Schließlich möchten die Beachvolleyballer auch in den kommenden Jahren gerne weiterhin mitmachen. Für die Beachvolleyballer des TV Stotzheim wird die Nacht vom 8. auf den 9. Juli sehr kurz. Denn am Samstag, 8. Juli, startet um 16 Uhr ihre »Volleyball Beachnight«. Dort baggern und pritschen Hobbyspieler mit und ohne Erfahrung in fair gemischten Teams bis tief in die Nacht. Ein Teil des Einkommens kommt der Hilfsgruppe Eifel, die die Familien krebskranker Kinder unterstützt, zu Gute. Anmeldungen sind noch unter www.eu-beach.de möglich.

Dorffest Kuchenheim

Die Euskirchener Burgenfahrt macht Station am Dorffest der Kuchenheimer Vereine, das von 11 bis 17 Uhr auf der Rehwiese am LVR-Industriemuseum stattfindet. Dort wird es für die Kinder eine Hüpfburg geben. Es gibt eine Station der JSG Erft 01 zur Geschwindigkeitsmessung mit einem Fußball beim Torschuss. Die örtlichen Schützen stellen ein Lichtpunktgewehr auf. Das Mandolinenorchester Kuchenheim tritt gegen 14 Uhr in der Mottenburg auf. Tischtennisplatten werden aufgestellt und kundige Betreuer weisen in den Tischtennissport ein. Die Zumba-Abteilung des Kuchenheimer TV wird um 15 Uhr alle Anwesenden zu einer Zumba-Tanzeinlage bitten. Auch die Tanzgruppe »Burgpiraten Kuchem« plant mehrere Tänze. Außerdem bietet sie Kuchen, Obst- und Schokoladenspieße an. Die Löschgruppe Kuchenheim und die Handballer des KTV kümmern sich um Getränke und Gegrilltes. Passend dazu stellt der Kreuzbund eine Null-Promille-Bar mit alkoholfreien Cocktails auf.