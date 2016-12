Prüfungsbeste beim Euskirchener Finanzamt

Die acht besten Absolventinnen und Absolventen, die in diesem Jahr ihre Laufbahnprüfung im mittleren und gehobenen Dienst bestanden haben, sind von Finanzminister Norbert Walter-Borjans und von Oberfinanzpräsident Werner Brommund im Finanzministerium empfangen und geehrt worden. »Ich freue mich sehr, Sie an diesem besonderen Tag auch persönlich kennenzulernen«, begrüßte der Minister die Absolventen. »Sie haben mich mit Ihren herausragenden Leistungen beeindruckt und ich freue mich, dass Sie bei uns arbeiten.« Jeder der Absolventen habe mit der Berufswahl eine gute Entscheidung getroffen und nun eine ideale Ausgangsposition für eine erfolgversprechende Karriere in der Finanzverwaltung. Die Absolventen einer Ausbildung in der Finanzverwaltung können sich nach ihrem Abschluss als Rechts- oder IT-Spezialist, als Außenprüfer oder auch Steuerfahnder spezialisieren. »Die Zukunft bei uns steht Ihnen offen. Was Sie gelernt haben, bleibt Ihnen ein Leben lang und wird Sie begleiten. Sie haben Fähigkeiten erworben, die Ihnen keiner mehr nehmen kann. Haben Sie dabei Geduld mit sich und gehen Sie mit wachem Auge an Ihren Alltag«, erklärte Oberfinanzpräsident Werner Brommund. Insgesamt 706 junge Frauen und Männer haben in diesem Jahr ihre Prüfungen bestanden, davon 265 im mittleren und 441 im gehobenen Dienst. »Wir freuen uns sehr«, so Dr. Goossens, Dienststellenleiter des Finanzamts Euskirchen, »dass auch Weronika Senio aus unserem Finanzamt dabei war. Denn das ist der beste Beleg dafür, dass die Ausbildung in der Finanzverwaltung und speziell hier bei uns im Finanzamt Euskirchen außergewöhnlich gut ist.«