Im Wintersportgebiet „Am Weißer Stein“ sind die Bedingungen auf jeden Fall noch optimal. Die Schneehöhe Udenbreth liegt bei 46 Zentimetern, die in Hollerath bei 27 Zentimetern. Der Rodellift ist am heutigen Freitag, 27. Januar, geschlossen, am 28./29. Januar aber täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Die Öffnungszeiten Skilift und Ski-und Rodelverleih sehen so aus: 27. Januar von 12 bis 17 Uhr; 28. Januar von 11 bis 17 Uhr sowie am 29. Januar von 10 bis 17 Uhr.

Die Schneewanderwege sind präpariert. Die Loipen werden am 27. Januar ab 14 Uhr in folgender Reihenfolge nachgespurt: Hollerather Loipe, Loipe "Zum Wilsamtal" und Loipe "Weißer Stein".

Parken auf der B 265 aus Fahrtrichtung „Losheimergraben“ in Richtung „Udenbreth“ ist auf der rechten Fahrbahnseite möglich. Weitere Parkmöglichkeiten ergeben sich auf der L 110 vom Abzweig der Bundesstraße in Richtung der Ortschaft „Udenbreth“ auf der rechten Fahrbahnseite. Zusätzlicher Parkraum wird auf einer freigeräumten Wiese im Bereich des Ortsausgangs „Udenbreth“ in Richtung „Weißer Stein“ geschaffen. Am Sonntag, 29. Januar, wird je nach Wetterlage entschieden, ob die Wiese als Parkfläche genutzt werden kann.

Schneetelefon: 02482-85 200

Internetseite: www.hellenthal.de