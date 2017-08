Drogen und Alkohol schuld an schwerem Unfall

Mittwochnachmittag, 2. August, gegen 17.15 Uhr befuhr ein 32-Jähriger aus Blankenheim die Blankenheimer Straße zur Bundesstraße 258 in Sistig. Dort wollte er nach eigenen Angaben nach links in Richtung Krekel abbiegen. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten 29-Jährigen Autofahrer aus Schleiden. Dieser nutzte die Bundesstraße in Richtung Sistig. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw des Schleideners auf die Gegenfahrspur geschleudert. Dort touchierte er einen entgegen kommenden Kleintransporter, der von einem 41-Jährigen aus Harscheid gesteuert wurde. Der Kleintransporter kam in einer Böschung zum Stillstand. Ein dem Kleintransporter folgender 29-Jähriger Blankenheimer Kradfahrer erkannte geistesgegenwärtig die Situation und sprang von seinem Krad ab. Sein Zweirad rutschte gegen den Pkw des 29-Jährigen Schleideners. Er selbst wurde leicht verletzt. Alle Fahrzeugführer wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Der Unfallverursacher gab laut Polizei an, vor dem Unfall Alkohol und Drogen konsumiert zu haben. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 0,7 Promille.