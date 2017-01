Gemeinde Kall bietet die Ehrenamtskarte an

»Das Ehrenamt ist unverzichtbar geworden. Denn ohne ehrenamtliche Unterstützung wäre so manches nicht oder nicht im derzeitigen Umfang möglich«, so Kalls Bürgermeister Herbert Radermacher. Mit Einführung der Ehrenamtskarte möchten Politik und Verwaltung diesem Tun ein Stück weit Anerkennung entgegenbringen. Es sei verhältnismäßig zwar nur ein kleiner Schritt, aber manchmal seien es gerade die kleinen Dinge, die einen ganz besonders erfreuen, so Radermacher weiter.

350 Karten

Bereits Anfang August schrieb Sonja Pütz, bei der Gemeinde Kall Ansprechpartnerin für das Ehrenamt, erste Kaller Firmen ab, ob sie zu besonderen Angeboten für Inhaber der Ehrenamtskarte bereit wären. Ende September zahlte das Land seine Unterstützung in Höhe von 1500 Euro. Von dem Geld wurde der Druck von 350 Karten in Auftrag gegeben. Die ersten Karteninhaber gibt es bereits. Es müssen aber einige Grundvoraussetzungen beachtet werden. Antragsteller müssen mindestens fünf Stunden pro Woche (oder 250 Stunden pro Jahr) ehrenamtliche Arbeit leisten und seit mindestens zwei Jahren ehrenamtlich tätig sein - und dieses für Dritte ohne eine Aufwandsentschädigung, die über die Erstattung von Kosten hinaus geht. Neun Unternehmen Vergünstigungen an.

Aktivpark

So etwa der Aktivpark Hannes. Wer einen Ein-Jahres-Vertrag im Fitness-Studio abschließt, bezahlt nur die Hälfte der üblichen Gebühr. Im Aktivi erhält jeder Erwachsene mit Ehrenamtskarte freien Eintritt. Geschäftsführer Jochen Förster: »Wir brauchen die Menschen und finden, ihre Arbeit hat Anerkennung verdient. Deshalb unterstützen wir das sehr gerne.«

Die Unternehmen

Weitere Einrichtungen, die Vergünstigen anbieten sind die T.E.A.M. Industriebedarf GmbH (fünf Prozent Rabatt auf Produkte), das Haarwerk von Doris Poth (zehn Prozent Rabatt auf Dienstleistungen), der Obi Bau- und Heimwerkermarkt (fünf Prozent Rabatt auf rabattfähige Artikel), die Kloster Steinfeld GmbH und Co. KG (ein Prozent Rabatt auf Führungen durch das Kloster sowie drei Prozent Rabatt im Klosterladen und Café), das Modehaus Knie (fünf Prozent Rabatt auf reguläre und reduzierte Ware), die Möbel Brucker GmbH (zehn Prozent Rabatt auf Boutique-Artikel), Eifel-Wash (zehn Prozent auf Dienstleistungen) sowie die Pflanzenwelt Schaar (fünf Prozent Rabatt). red/pp/Agentur ProfiPress