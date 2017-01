Hexe sucht neues Zuhause

Familie Aktiv - Noch mehr Angebote für die ganze Familie

Kreis Bernkastel-Wittlich. Der Familienlandkreis Bernkastel-Wittlich hat die neue Ausgabe der handlichen Broschüre „Familie Aktiv" mit zahlreichen Angeboten zur Familienbildung für das erste Halbjahr 2017 veröffentlicht. Neben Altbewährtem finden sich auch neue familienunterstützende Kursangebote wie beispielsweise ein Eltern-Kind-Training für gemeinsame Erfahrungen sowie verschiedene Entspannungsangebote für die gesamte Familie. Aktuelle Fragen in der Medienerziehung werden in weiteren Kursen und Vorträgen aufgegriffen. Ideen oder Anregungen zur Familienbildung vor Ort gibt es darüber hinaus bei der Fachstelle Familienbildung des Landkreises Bernkastel-Wittlich. Hier können auch Krabbelgruppen initiiert oder vermittelt werden. Die Broschüre „Familie Aktiv" ist ab sofort über Kindertagesstätten, Grundschulen sowie teilnehmende Arztpraxen erhältlich und kann über die Internetseite der Kreisverwaltung unter www.familie.bernkastel-wittlich.de heruntergeladen werden. Auf Wunsch wird die Broschüre auch nach Hause zugesandt. Weitere Infos bei Stephan Rother von der Kreisverwaltung, unter Tel. 06571 / 14 22 20, oder per E-Mail an Stephan.Rother@Bernkastel-Wittlich.de.