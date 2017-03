Katze Betty sucht neues Zuhause

187 Fahrzeuge bei VLN eingeschrieben

Nürburg. Kurz vor dem Start der VLN Langstreckenmeisterschaft Nürburgring in ihre 41. Saison, mit der 63. ADAC Westfalenfahrt am 25. März, sind insgesamt 187 Fahrzeuge (Stand 18. März) in der weltweit größten Breitensport-Rennserie eingeschrieben.Das sind 32 Einschreibungen mehr als zum gleichen Zeitpunkt 2016. »Das Interesse an der VLN Langstreckenmeisterschaft Nürburgring ist ungebrochen«, bekräftigt Karl Mauer, der Generalbevollmächtigte der VLN e.V. & Co. oHG. »Die Anzahl der eingeschriebenen Fahrzeuge liegt sieben Tage vor dem Saisonauftakt deutlich über dem Vorjahresniveau. Die VLN setzt den Trend der Saison 2016 also weiter fort und befindet sich, allen Unkenrufen mancher Kritiker zum Trotz, weiter im Aufwind.«In der VLN gehen Fahrzeuge unterschiedlichster Hubraum- und Leistungsklassen an den Start. Die enorme und einzigartige Bandbreite erstreckt sich vom seriennahen Tourenwagen bis hin zum ausgewachsenen GT3-Rennboliden. Noch bis zum dritten Saisonlauf, dem 59. ADAC ACAS H&R-Cup am 24. Juni 2017, haben die Teams Zeit und Gelegenheit, ihre Autos in die VLN einzuschreiben. Nur so nehmen sie an der Geldwertung teil, mit der die VLN die erfolgreichsten Fahrerinnen und Fahrer am Ende der Saison mit Preisgeldern belohnt.Kurz vor dem Start der VLN Langstreckenmeisterschaft Nürburgring in ihre 41. Saison, mit der 63. ADAC Westfalenfahrt am 25. März, sind insgesamt 187 Fahrzeuge (Stand 18. März) in der weltweit größten Breitensport-Rennserie…

