Auszeichnung für den Mann mit der »Pief«

Seit 48 Jahren besteht das Renault-Autohaus Hück in Roggendorf. 2003 übergab der Firmengründer Klaus Hück die Leitung an seine beiden Söhne André und Jörn. Vor wenigen Tagen zeichnete die Kreishandwerkerschaft Rureifel Firmengründer Klaus Hück nun mit dem goldenen Meisterbrief aus. Sein Markenzeichen ist die Tabakpfeife. Ohne sie ist Klaus Hück wohl nirgendwo zu sehen. Auch während der Feierstunde im Autohaus Hück ließ der Jubilar das dampfende Gerät nicht aus der Hand. Der Obermeister der Kreishandwerkerschaft, Willi Fetten, und Geschäftsführer Uwe Günther waren extra nach Roggendorf gekommen, um Klaus Hück den Goldenen Meisterbrief zu verleihen.

Genau am 19. Dezember 1966 bestand Klaus Hück die Prüfung zum Kfz-Meister nach zweieinhalbjährigem Lehrgang in Köln. Der Jubilar erinnert sich noch genau an diese Zeit: „Wir mussten damals drei Mal in der Woche nach Köln zum Meisterlehrgang. Das war neben dem Beruf schon eine harte Zeit.“ Am 1. April 1953 begann der damals 15 Jahre alte gebürtige Kommerner bei der Firma Strotkötter seine Lehre, die er 1957 nach dreieinhalb Jahren als Landmaschinen-Mechaniker abschloss. Nach der Lehre machte er zwei kurze Stationen bei den Firmen Schiffer in Köln und bei der Firma Weber-Kies in Kalscheuren, ehe er Anfang 1959 zur Bundeswehr eingezogen wurde.

In die Schweiz

Doch das Gastspiel beim Bund dauerte nicht lange. Dann zog es Klaus Hück in die Ferne. Durch das Kolpingwerk wurde er in eine Monteurstelle in die Schweiz vermittelt, bei der er zwei Jahre lang viele neue Dinge dazu lernte. Doch 1962 zog es ihn zurück in die Eifel und das nicht nur wegen des Heimwehs: „Da gab es eine Dame, die mich wieder nach Hause gelockt hat“, gibt er lächelnd zu und zeigt dabei auf seine Ehefrau Marliese. Nach seiner Rückkehr war er von 1962 bis 1968 als Angestellter des VW Autohauses Vossel im Mechernich tätig. Doch nach der bestandenen Meisterprüfung reifte immer mehr der Gedanke für einen eigenen Betrieb: „Ich habe damals über mehrere Automarken nachgedacht und bin dann letztendlich bei französischen Autohersteller Renault gelandet.“

Renault

Am 1. April 1968 eröffnet Hück den Renault-Service in Roggendorf und den Franzosen blieb Klaus Hück, der mit seiner Frau drei Söhne hat, treu. Seine Söhne André und Jörn übernahmen den väterlichen Betrieb und führen ihn bis heute weiter. In seiner aktiven Zeit bildete Klaus Hück mehr als 20 Lehrlinge aus. Neben dem normalen Tagesgeschäft mit Neu- und Gebrauchtwagen und der Reparaturwerkstatt haben es dem rüstigen Rentner die Restauration und Pflege von alten Autos der Marke Renault angetan. Auch heute noch ist Klaus Hück fast jeden Tag im Betrieb: „Er ist wohl die beste Aushilfskraft die man haben kann“, freut sich André Hück über seinen „Mitarbeiter“. Gemeinsam mit seinen Söhnen gründete er den »Renault Oldie Club Eifel« - und das nicht nur zur Pflege und zum Erhalt der Fahrzeuge der Marke Renault. Seit 20 Jahren veranstaltet der Club ein kleines, aber feines Renault-Oldie-Treffen. Dabei stehen natürlich Benzingespräche unter den Teilnehmer im Vordergrund.

20.000 Euro gespendet

Erfahrungsgemäß reisen zwischen 50 und 75 Renaults und Ableger des Sportwagenherstellers Alpine aus der ganzen Bundesrepublik und den Benelux-Ländern nach Roggendorf. Auch das soziale Engagement des Autohauses Hück kommt dabei nicht zu kurz. Seit vielen Jahren organisiert der Club während des Treffens eine große Tombola. Den Reinerlös dieser Veranstaltung leitet der Familienbetrieb Hück an die Hilfsgruppe Eifel weiter. Insgesamt kam so bis heute mehr als 20.000 Euro an Spenden zusammen. Auch der Termin für das 22. Renault-Oldie-Treffen ist bereits fix: Es findet am 2. Juli 2017 wieder in Roggendorf statt. Text und Fotos: Paul Düster