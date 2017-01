Bastelfee mit großem Herz für kranke Kinder

Prinzenpaar übernimmt die Macht

Weilerswist. In ihrer Laudatio ging Anne Horst auf die Historie und besonders auf die Hobbys der Tollitäten ein. So konnte sie manches aus dem »Nähkästchen« berichten.Prinz Arne I. hielt die erste Rede in seiner Amtszeit. Er versprach, auch im Namen seiner Prinzessin, keine Haushaltsmittel der Gemeinde ohne Rücksprache mit ihr auszugeben. Auf Sitzungsgelder und Reisekosten werden sie für die ganze Session verzichten. Prinzlicher Beistand wurde dem neuen Prinzenpaar durch die Anwesenheit von Prinz Udo I. mit Prinzessin Stephanie I und Gefolge aus Lommersum sowie von Prinz Rolf I. mit Prinzessin Dagmar I. aus Dom-Esch geleistet. Im Rahmen der Veranstaltung ließen es sich die ortsansässigen Tanzgruppen des TUS Vernich und Schiff Ahoi Vernich nicht nehmen, den neuen Tollitäten ihre Aufwartung zu machen. Beide Gruppen glänzten mit ihrem Tanz und bereiteten alle Anwesenden eine große Freude. Die Vorsitzende Gabi Menke bedankte sich bei allen Anwesenden und wies auf die große Karnevalssitzung am Samstag, 21. Januar, ebenfalls in der Tomberghalle hin.

