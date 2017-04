Bronzeplatten am Ehrenmal gestohlen

Jugendstil trifft Pop Art

VG Traben-Trarbach. Als einer der Pioniere der amerikanischen Pop Art erlebte er in den 60er Jahren einen rasanten Aufschwung in der Kunstwelt: James Francis Gill. Zur Eröffnung der neuen Pop Art Ausstellung im Alten Bahnhof Traben-Trarbach kam er persönlich. Sein Fazit: "I like it very much".