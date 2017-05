Fast wie in Hollywood

Nicht ganz so groß – schließlich hat Los Angeles 3.928.395 Einwohner mehr – aber ebenso schön ist das, was der Künstler Paul Ratz jüngst in Eiserfey erstellt hat. Dort thront hoch über dem Ort nun der Name des Ortes – passend zur 1150-Jahr-Feier des Dorfes. 2,50 Meter hoch und 1,25 Meter breit ist ein Buchstabe. Mit den Lücken zwischen den acht Lettern kommt man so auf gut zwölf Meter Gesamtbreite.

Paul Ratz zeichnet sich aber nicht allein verantwortlich. Denn umgesetzt wurde das Projekt beim Girls‘ Day vor ein paar Wochen von seiner Tochter Liza Zippel und deren Freundin Tomma Blümel. Sie haben die großen Buchstaben auf Holzplatten gezeichnet und schließlich ausgesägt. Beim Aufstellen geholfen hat Paul Ratz sein Nachbar Tobias Mallmann.

Ratz hatte erst kürzlich beim Festkommers der 1150-Jahr-Feier, seine Kakus-Statue mit Selfie-Stick enthüllt. Beim Kunst- und Handwerkermarkt an Christi Himmelfahrt, also am Donnerstag, 25. Mai, werden zahlreiche Höfe ihre Pforten öffnen und Künstler präsentieren. „Wir möchten die Besucher bitten, die Parkplätze aus Richtung Harzheim zu benutzen, da dort am meisten Platz ist“, erzählte Ratz. pp/Agentur ProfiPress