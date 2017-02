Förderverein Blankenheimerdorf unterstützt Krankenhaus

Mechernich. Da hat der Förderverein für tumor- und leukämiekranke Kinder Blankenheimerdorf richtig viel Geld in die Hände genommen: Zur Finanzierung der Ausstattung eines kinderfreundlichen Untersuchungsraumes in der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin im Krankenhaus Mechernich übergab der Verein jetzt eine Spende in Höhe von 42.500 Euro. Das Geld wird für die Ausstattung eines kinderfreundlichen Untersuchungsraumes verwendet, für den unter anderem ein hochmodernes Multifunktions-Ultraschallgerät angeschafft wurde. Der Förderverein für tumor- und leukämiekranke Kinder Blankenheimerdorf hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kinderkliniken finanziell zu unterstützen. So profitieren regelmäßig die Kinderkliniken in Köln-Riehl und in St. Augustin sowie die Deutsche Knochenmark Spenderdatei (DKMS) von der Arbeit des Vereins. Im Jahr 2016 wurde auch ein Projekt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin im Krankenhaus Mechernich gefördert. Die beiden Chefärzte, Dr. Herbert Schade und Wael Shabanah, bedankten sich im Rahmen einer offiziellen Übergabe des Ultraschallgerätes bei Elisabeth und Franz Willems vom Förderverein Blankenheimerdorf für die großzügige Unterstützung.Kleine PatientenDie Spende an die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin im Krankenhaus Mechernich fließt in die Anschaffung eines Multifunktions-Ultraschallgerätes für Kinder und Jugendliche, für das der Verein die Hälfte der Kosten übernimmt, sowie in die kinderfreundliche Ausstattung des Untersuchungsraumes.»Die Ultraschalluntersuchung ist eines der wichtigsten bildgebenden Verfahren in der Diagnostik. Mit dem neuen Gerät können wir dank verschiedener gewichtsadabtierter Sonden Ultraschalluntersuchungen des Herzens bei Frühgeborenen ab einem Gewicht von 1.000 Gramm ebenso durchführen wie bei Jugendlichen mit einem Gewicht über 100 Kilo«, erklärt Chefarzt Wael Shabanah. Bislang kamen dort die Ultraschallgeräte der Erwachsenen-Kardiologie zum Einsatz. Das neue Gerät verfüge über Schallköpfe, die auf die Anatomie von Kindern und Jugendlichen ausgerichtet seien. Der Chefarzt weiter: »Mit dem Gerät wird eine Ultraschalluntersuchung des Herzens durchgeführt, die der Früherkennung angeborener komplexer Herzfehler sowie sonstiger krankhafter Veränderungen des Herzens dient. Dazu gehören auch seltene, schwer diagnostizierbare Herztumore.«KindgerechtZusätzlich kann man dank des Multifunktionsgerätes hochauflösende Bilder von den Bauchraum-Organen, Weichteilgeweben, Knochen, Gefäßen sowie des Gehirns erstellen. Bei Kindern ist dies besonders wichtig, da sonstige bildgebende, diagnostische Maßnahmen entweder mit Strahlenbelastung (Röntgenuntersuchungen/ Computertomographie) oder möglichen Sedierungskomplikationen (etwa bei der Kernspintomographie) verbunden sein können. Hier spielt die Diagnostik bisher unentdeckter Tumoren im Rahmen der Routineuntersuchungen bei unklaren Schmerzen bzw. Schwellungen eine große Rolle. »Eine so spezialisierte, technische Ausstattung für Kinder dürfte in unserem Einzugsgebiet einzigartig sein«, so Chefarzt Shabanah. Der Förderverein hat zudem zur kindgerechten Gestaltung des Untersuchungsraums beigetragen. Angeschafft wurden eine moderne Wärmelampe mit flexiblem Deckenstativ, eine höhenverstellbare, fahrbare und extrabreite Untersuchungsliege sowie einem TV-Gerät mit DVD-Spieler. Die unsichtbaren FreundeEntstanden aus einer Elterninitiative vor über 30 Jahren ist der Förderverein für tumor- und leukämiekranke Kinder Blankenheimerdorf heute ein eingetragener Verein mit 20 bis 25 freiwilligen Helfern, die erfolgreich bei etlichen Veranstaltungen im Jahr Kuchen, Waffeln, Reibekuchen oder Selbstgestricktes verkaufen. Zusätzlich organisiert der Verein die Rock- und Popnacht und erhält private Spenden. Im Jahr 2016 wurden so beispielsweise ein Blasenvolumenscanner, ein Gewebeblutzuckermessgerät und ein OP-Laparoskop für verschiedene Häuser finanziert. @ Weitere Informationen zum Verein gibt es natürlich im Netz:www.unsichtbare-freunde.de

