Georgsritt-Banner geklaut

Das vermutet zumindest Ortsvorsteher Robert Ohlerth, Mitorganisator des Ereignisses. Denn als es an die Aufräumarbeiten ging, stellte sich heraus, dass drei der nagelneuen Stoffbahnen mit dem Aufdruck „St. Georgsritt Kallmuth am 1. Mai“ verschwunden waren: In Scheven, Wallenthal und Kall fehlten die Exemplare. Einerseits freuen sich Ohlerth und die Mitglieder des Sachausschusses ja darüber, dass die Banner so gut gefallen und sich die neuen Besitzer scheinbar bei ihrem Anblick gerne an den Ritt erinnern möchten. Doch hätte man sich noch mehr gefreut, wenn sich die Interessenten einfach erkundigt hätten, ob sie die Erinnerungsstücke an den 65. St.-Georg-Ritt auch hätten kaufen können.

Bitte melden

Kann man nämlich. „Bei entsprechendem Interesse lassen wir mehr Exemplare anfertigen“, so Ohlerth. Weil der Diebstahl ein Loch in die Kasse der katholischen Pfarrgemeinde St. Georg reißt, bitten die Verantwortlichen diejenigen, die sich die drei Banner angeeignet haben, sich zu melden. Deren Ehrlichkeit würde sogar belohnt werden. Denn statt den regulären Preis zu zahlen oder gar eine Strafe zu erwarten, dürften die Banner-Fans ihre Beute zum halben Preis behalten. Interessenten bittet Ohlerth, sich bei ihm zu melden (Telefon: 02484/1331, E-Mail: r-ohlerth@t-online.de).

Freuen würde er sich auch über eine Rückmeldung derer, die bereits zugegriffen haben. „Es wird keine Sanktionen geben“, verspricht er. Nicht nur die Banner wurden nach dem Georgsritt entwendet, auch zwei ebenfalls neue Pylone fehlen. Ohlerth: „Die hätten wir sehr gerne zurück.“ red/pp/Agentur ProfiPress