In Weiler am Berge macht das ganze Dorf Musik

Wer als Musiker im Kreis Euskirchen aktiv ist, weiß es längst: Auftrittsmöglichkeiten sind in der Region eher dünn gesät. Dem wird nun bereits im zweiten Jahr in Weiler am Berge aktiv entgegengewirkt. Nach dem tollen Zuspruch vom letzten Jahr in frühsommerlicher Atmosphäre gibt es die Neuauflage von »Ein Dorf macht Musik«. Am Samstag, 10. Juni, ist es ab 15 Uhr soweit. Mehr als zehn Bands, Chöre und Ensembles treten in Weiler am Berge auf dem Gelände der Alten Schule (Spitzbergweg 5) an, einen ganzen Tag voller Musik zu gestalten. Von Oldies über Pop- & Jazzgesang, Comedy, Schlager oder Progressive Rock bis hin zu den Klassikern der Musikbox: Eine unheimlich breite stilistische Palette wird an diesem Tag aufgeführt werden.

Das musikalische Programm bestreiten:

The J Conspiracy (Progressive Rock)

Sound Around (Frauen-Popchor)

Limbo – Das Niveau singt (Comedy Ukulele)

Flashmob (Mädchen-Popchor)

KGK (ehrlicher, handgemachter Rock)

Sabine (Schlager & Pop)

The Basement Four (Rock‘n Roll & Blues)

EU.motions (Vocalensemble Pop & Jazz)

After Midnight (Oldies der 60er & 70er)

Rothkopf plus (Jukebox Classics)

und weitere Überraschungen...

Da die Stimmung eines Dorffestes statt der eines Konzertes angestrebt wird, verzichtet man auf bewusst große Bühne und riesige Beschallung. Man erlebt Musiker zum Anfassen und Fachsimpeln. Bei Kaffee und Kuchen oder später einem Bierchen und Grillwürstchen lässt es sich entspannt klönen oder den Darbietungen lauschen. Spielgeräte und eine Hüpfburg für die Kleinsten sorgen dafür, dass es ein Event für die ganze Familie wird. Eintritt ist frei.

www.thejconspiracy.net/tag/weiler-am-berge/