Straßenmusiker spielt seine eigene CD ein

Straßenmusik ist das Ding von Max Goedecke. »Da bekomme ich die Reaktion direkt von den Passanten, merke was ankommt und was nicht«, so der junge Musiker. Und die Straße ist ein Ort, wo er sich beweisen muss, denn nur wer Aufmerksamkeit mit seinem Spiel und seiner Stimme erzielt, der hat am Ende des Tages einige Geldstücke in seinem Hut.

Großer Traum

Der große Traum von Max Goedecke ist es, mit Musik seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Um sich diesem Ziel zu nähern, hat er Anfang diesen Jahres seine erste eigene CD »Newspeak« eingespielt und veröffentlicht - nahezu im Alleingang. Und dennoch weiß auch er: »Um von und mit der Musik leben zu können, braucht es neben Talent auch eine Menge Glück.« Wer in Max Goedecke nun einen Träumer mag, der hat weit gefehlt. Denn der junge Mann hat vorgesorgt für den Fall, dass es mit der Musikkarriere nichts werden sollte. Er schloss nämlich in diesem Jahr sein Bachelorstudium der Physik in der renommierten »Optical Condensed Matter Science«-Gruppe von Prof. Loosdrecht ab und hält sich die Option offen, im Herbst seinen Master anzugehen. Die Straßenmusik war während seines Studiums eine willkommene Einnahmequelle. »Mein Ehrgeiz war es, die Stücke auswendig spielen zu können und auf kein Songbook angewiesen zu sein«, sagt Max Goedecke. Sein Repertoire reicht dabei von Klassikern eines Bob Dylan bis hin zu aktuellen Hits von Ed Sheeran, der übrigens auch seine Karriere als Straßenmusiker begann. »Die Erfahrungen, die ich auf der Straße gesammelt habe, gaben schließlich auch den Ansporn, ein Album mit eigenen Songs aufzunehmen«, verrät der junge Musiker. Erstaunlich ist, dass Max Goedecke erst recht spät zur Gitarre kam. Ursprünglich war einmal die Konzertgitarre für Max vorgesehen, der sich selbst aber viel lieber als Rockmusiker gesehen hat. Und so musste er 15 Jahre alt werden, bevor er mit dem Gitarrenspiel begann.

Letzter Kick

Den letzten Kick gab zum einen die Faszination für das »Best of«-Albums von Guns N‘ Roses, zum anderen der Gitarrenvirtuose Mario Nyéky. Ihn kannte Max Goedecke vom Turmhof Gymnasium in Mechernich und bewunderte sein Spiel. Mit 16 Jahren schloss er sich selbst der Big Band »GaT the Sound« an. Und in seine Schulzeit fiel auch sein erster Auftritt als Straßenmusiker. »Bei einer Tour nach Schottland habe ich mich in Edinburgh zum ersten mal getraut«, schmunzelt Max. In der Anfangszeit spielte er dann viel in Köln und kam schließlich zu der Erkenntnis: »Dort ist die Konkurrenz groß und vor allen Dingen zu laut.« Daher ist er viel lieber in Euskirchen unterwegs. Dort seien die Menschen nicht nur netter, sondern auch spendabler ...

Newspeak

»Mein Fokus bei der Musikproduktion war es, dass ich die Musik so aufnehme, wie ich sie mir in meinem Kopf vorstelle - mit dem Ziel, dabei vielschichtige Klanggemälde zu kreieren.« Das sagt Max Goedecke zu seinem ersten eigenen Album, das den Namen »Newspeak« trägt, sein Konterfei zeigt und das er nahezu komplett alleine eingespielt und gemischt hat. Sogar Schlagzeug hat er sich dafür angeeignet. Gitarre, Bass, Klavier und Mundharmonika sind die anderen Instrumente, mit denen er seine Eigenkompositionen umgesetzt hat. Seine lyrischen autobiografischen Texte sind politisch, kritisch, setzen sich mit Themen wie der Verschmutzung der Weltmeere (Waterworld) auseinander. Aber Max Goedecke beherrscht auch die leisen, romantischen Töne. Etwa, wenn er in »Alessia Di Castellbate« über seine süditalienische Urlaubsliebe singt oder in »She’s a Good Damn Girl« ein Liebesgedicht für die Popkünstlerin Avril Lavigne dichtet. Dann ist Sturm und Drang erkennbar. Fazit: »Newspeak« zeigt einen Max Goedecke in all seinen Facetten und in der Welt seiner Musik. Und jetzt braucht es eigentlich nur noch viele Menschen, die seine Musik hören wollen. Das Album ist über Bandcamp auf Max Goedeckes Website

@ Internet

www.maxgoedecke.com

als CD im PocketPac erhältlich oder digital über Amazon und Itunes.