ALDI-Süd baut in Zingsheim besondere Filiale der Zukunft

Aussichtsreich zur Hannebacher Ley

Bad Münstereifel. Zum Einstieg in die neue Wandersaison empfehlen wir Ihnen einen aussichtsreichen Ausflug auf die Höhen um Hannebach. Der dunkle Kessel der Hannebacher Ley ist sicherlich ein markantes Ziel dieser Tour, aber ihr eigentliches Markenzeichen sind die vielen offenen Passagen, die Blicke auf die Burg Olbrück und die ständig wechselnden Panoramen. Vor allem tauchen aus verschiedenen Perspektiven immer wieder die Rheinebene und das Siebengebirge auf. Gleichzeitig sollten auch die historischen Zeugen am Weg nicht übersehen werden: Bei kaum einer anderen Tour treffen wir auf so viele alte Wegkreuze wie hier; diese sind auch deshalb reizvoll, weil die Inschriften vielfach noch gut leserlich sind. Und wie so oft auf unseren Routen »abseits der Ahr« ist auch hier Einsamkeit garantiert. Die Tour führt von Hannebach erst nach Westen, mit ständiger Sicht in südliche Richtung. Besonders in diesem ersten Abschnitt treffen wir auf gut erhaltene Wegkreuze; eines davon informiert uns oberhalb von Spessart, dass es von Henricus Schlieber und seinen beiden Ehefrauen (!) errichtet wurde. AusblickeAuf der Höhe von Spessart dreht der Weg nach Norden, und einige arkadische Wiesenpassagen eröffnen Blicke weit bis ins Siebengebirge. Bei Blasweiler ändern wir wiederum die Richtung, steigen tief hinunter zum Staffeler Bach, ehe dann der erste lange Aufstieg beginnt. Wenn wir nahe Schelborn die L 83 gequert haben, erwartet uns ein besonders herrliches Panorama: zur Weite des Rheintals kommt noch Burg Olbrück als Blickfang – eine wunderbare Passage. Nach einem längeren Abstieg müssen wir wieder nach oben, einmal mehr durch eine weite Wiesenlandschaft. Nach einem Abstecher in den fast unheimlichen, uralten Kessel der Hannebacher Ley wandern wir mit herrlichen »Rück«blicken auf Olbrück zurück nach Hannebach. Mit einem kleinen Abstecher können wir noch die Brohlquelle (gegenüber steht ein altes Bauernhaus, dessen Anfänge ins Mittelalter zurückreichen) besuchen. Details der Februar-WanderungDie Tour ist 14,5 km lang; die 405 Höhenmeter verteilen sich auf zwei Anstiege in der zweiten Hälfte der Strecke. Ein Start wäre auch in Blasweiler möglich. Einkehren könnte man unterwegs nur mit einem Abstieg nach Spessart.Alle Details zur Tour (Anreise, Beschreibung des Streckenverlaufs, GPS-Track, Video und zahlreiche Fotos) findet man auf der Internetseite von www.naturaktiverleben.de unter folgendem Linkwww.naturaktiverleben.de/?IndexTour=117 Zum Einstieg in die neue Wandersaison empfehlen wir Ihnen einen aussichtsreichen Ausflug auf die Höhen um Hannebach. Der dunkle Kessel der Hannebacher Ley ist sicherlich ein markantes Ziel dieser Tour, aber ihr eigentliches Markenzeichen…

weiterlesen