Kirchenchor sucht neuen Leiter

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr am 1. Mai

Wittlich. In der Hexennacht vom 30. April auf den 1. Mai wurde in der Straße „Zur Philippsburg" in Wittlich ein Gullideckel ausgehoben. Zudem wurde ein Verkehrsschild beschädigt und in den Schacht des Gullideckels gesteckt. Die Sicherheit des Straßenverkehrs ist durch solche Eingriffe gefährdet. Wer auf einer genutzten Straße einen Gullideckel aushebelt, riskiert im Regelfall vorsätzlich und wissentlich das Leben Dritter. Die Polizeiinspektion Wittlich ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet dabei um sachdienliche Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen unter Tel. 06571 / 92 60.